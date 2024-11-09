太空競賽加劇！印度新目標建立衛星通訊生態系 宣示崛起勢不可擋

▲印度加入太空競賽的新目標要建立衛星通訊生態系 。（圖／翻攝ISRO印度太空研究組織）

記者陳弘修／台北報導

2023年，印度以「月船3號(Chandrayaan-3)」成功登陸月球南極，在成為全世界第四個有能力派遣無人探測器軟著陸月球的國家之後，印度對於太空領域的戰略發展在今年11月做出了更新宣示。印度通訊與農村發展部國務部長佩馬薩尼（Dr. Chandra Sekhar Pemmasani）指出，印度太空計畫的成就吸引了全球目光，包括早期的月船計畫到2025年即將啟動的「Chandrayaan」載人計畫，總理莫迪在「印度崛起勢不可擋」的信念下，推動印度太空科學復興，印度政府也會在公共與私營部門協力的道路上，持續打造創新的環境。

第三屆印度太空會議日前在新德里盛大登場，針對印度在太空領域的戰略發展、創新應用和國際合作領域，進行深入對話，佩馬薩尼是在受邀發表公開演講時，做上述表示。

此次的太空會議是由印度太空協會（ISPA）主辦，吸引了來自政府、產業界和學術界的專家齊聚一堂。根據印度新聞局發布訊息，會議主題討論還包括促進印度衛星通訊應用-迎接挑戰與機遇、探索合作途徑-太空領域意識與可持續性、創新安全與未來太空能力等，吸引了來自各國的決策者、業界代表、學術與技術專家參與。隨著全球太空競賽的加劇，印度在此次太空會議也展現政府對於推動太空科學及技術創新的決心，並將其視為提升印度經濟競爭力和改善民生的重要途徑，並期待這場會議標誌著印度在太空領域的新時代，透過衛星通訊和國際合作與注入新的動能。

佩馬薩尼在演講中談到印度在全球太空合作中的新角色時指出，隨著太空技術的飛速進步，印度不僅要保持與其他國家的合作，還需加強自己在衛星通訊技術上的領導力，積極參與制定全球政策框架，「我們的目標是建立一個強大且具韌性的太空通訊生態系，這不僅對於印度至關重要，對全球太空合作而言更是不可或缺。」

▲印度通訊與農村發展部國務部長佩馬薩尼 。（圖／翻攝印度新聞局）

▲印度今年八月進行的SSLV-D3/EOS-08 Misson。（圖／翻攝ISRO印度太空研究組織）

對於印度在全球太空競爭的角色，佩馬薩尼以總理莫迪推動太空復興「印度崛起勢不可擋的信念」為例表示，在此願景下，印度政府持續推出鼓勵創新與民間參與的政策，例如「2022年衛星通訊改革」，為公共與私營部門鋪平參與太空項目的道路，打造出一個活力四射的創新環境。

另外，佩馬薩尼也指出，衛星通訊不只是工具，更是一股改變力量，將數位印度的理想帶入每個家庭、村莊與角落。」他強調，衛星通訊技術在教育、農業、醫療等關鍵領域中的廣泛應用，不僅改變了印度民眾的生活，也推動了國家在全球範圍內的太空領導力。每一項太空技術的進步都對地球產生了深遠的影響，而印度的創新能力與發展潛力也越來越受到全球的關注。

印度電信部技術委員阿羅拉（Madhu Arora）在會上也指出，衛星通訊在實現廣泛覆蓋及穩定的連接性方面具有巨大潛力，尤其是在災害發生時，以印度來而言，衛星通訊對農村與偏遠地區的數位化轉型具深遠意義，因為地區基礎設施不足，長期面臨網路通訊連接性差的狀況，透過衛星通訊技術精進與發展，印度能在缺乏地面通訊網絡的地區提供穩定的網路連接，進而推動教育和醫療等資源的普及化，並縮小城鄉數位落差。「印度電信部正在與國內外利益相關者密切合作，積極應對包括頻段管理、太空垃圾減少及網絡安全等在內的關鍵挑戰」。

▲印度正大力革新改善地面通訊建設。（圖／翻攝印度新聞局）