清寒生考上台大「自卑退社團」　見1幕嘆：一輩子追不上

▲許多家裡不富裕的人，都希望透過讀書來讓自己翻身。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

許多家裡不富裕的人，都希望透過讀書來讓自己翻身。一名台大畢業生坦言，當時在學校念書時，因為身邊的人都非常優秀，所以蠻自卑的，但還是要鼓勵上頂大的清寒生，要相信自己是足夠優秀的，不要過度比較。

原PO在Dcard以「貧窮生在頂大的自卑感」為題表示，從小出生在低收入戶家庭，爸媽都在自助餐幫忙洗碗，因為對歷史科情有獨鍾，所以大學選了歷史系，畢業後也很幸運考上國中歷史科代理老師，希望有朝一日可以考上正式。

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原PO回憶，大一時超挫折，身旁人90%以上都是各地區前三志願畢業的，不但會讀書、畫畫、唱歌、運動等，各項都超強，原本加入吉他社，但覺得其他人太厲害，自己太丟臉，壓力很大，所以就退社了，「我高中都在讀書沒參加任何社團，從小到大因為家裡窮，也沒錢讓我學任何樂器，導致我只會讀書。」

原PO透露，不只大家的文化資本讓他感到吃驚，身旁同儕幾乎父母都是中產階級以上的背景，舉手頭足都是高知識話題，好像沒有讀書就無法融入他們，且他們一年可以出國好幾次，幾乎都是去荷蘭、西班牙、美國那種西方遙遠國家，完全是他這種窮人無法想像的。

原PO提到，還有一點就是，因為是清寒生，每學期都要去生輔組簽一些名領取學產基金，可以看到系上有哪些人跟他一樣是清寒生，「結果發現我們那一屆只有我一個，然後台大整體弱勢學生比例幾乎是0.1%，那時候我才知道，有些東西，注定是一輩子都追不上他們了。」

原PO說，自卑了2年，大三開始找回信心，「我想是因為很明確知道自己以後要當歷史老師，所以教程修的很認真，大學4年也拿了2次書卷獎，總之，我還是有在台大找到自己的一片天，不過自卑感真的是所有清寒生要面臨的課題，希望我的故事可以鼓勵那些在頂大自卑的人，要相信自己能夠考上頂大就代表自己是很優秀的，不要跟別人過度比較。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「一次次的人生變化，隨時隨地都在提醒你跟別人的差距」、「雖然大家都說跟有錢人家小孩爬到同個高度不該沒自信，但真的進去，真的會和同學有代溝，其實頗痛苦」、「讀書是窮孩子改變命運的一條路」。

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