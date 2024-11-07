銀杏環流雨彈炸到明天！周末轉乾熱　估最快下周一新颱風生成

▲颱風外圍環流與東北季風的雙重影響，明天北部、東半部降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

銀杏颱風今下午升級為強烈颱風，中央氣象署指出，颱風外圍環流與東北季風的雙重影響，明天北部、東半部降雨明顯，但周六、日東北季風減弱，水氣也減少，轉為溫暖微熱，高溫上看30度，下周一到下周三不排除有新颱風生成，將密切觀察。

氣象署預報員黃恩鴻說，銀杏颱風持續朝西方向移動，目前觸碰到陸地，預估明天進入南海，移動速度蠻快的，強度也會隨之減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣沒有直接影響，但對台灣間接造成風浪較大，也會帶來水氣。

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▲銀杏颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，未來一周環境以東北風為主的天氣型態，明天仍受東北季風影響，加上颱風外圍環流水氣，今晚到明天北部、東半部降雨明顯，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨，東北部更有局部豪雨發生的機會。

不過他說，周六、日東北季風就會減弱，水氣也減少，迎風面降雨減少，基隆北海岸及東北部有局部短暫雨，大台北、桃園、花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，明天偏涼，清晨各地低溫20至22度，白天就會回升，周六、日溫暖，各地高溫普遍28至30度，較偏熱，下周一另一波東北季風增強，低溫略降至23、24度，北部及東半部有局部降雨發生，高溫26至27度。

黃恩鴻提到，目前菲律賓東方海面到關島是大低壓，仍有熱帶擾動持續發展的機會，預估下周一到下周三不排除發展成為颱風，由於北方高壓較強勢，路徑可能偏西往菲律賓方向前進，但時間尚久，不確定性大，還要觀察後續發展。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）