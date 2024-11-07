川普205cm帥兒8年前超萌「稚嫩模樣」曝！2次勝選舞台變化超驚人

▲川普的兒子拜倫（Barron Trump）陪同父親現身勝選舞台。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

川普2020年雖爭取連任失敗，但是如今復仇成功，再度入主白宮。他5日深夜發表勝選感言時，18歲的兒子拜倫（Barron Trump）同樣現身。然而令人注意的是，與8年前年僅10歲的拜倫相比，如今的他已成為身高超過200公分的男大生，成熟的舉止外貌與當初的稚嫩模樣形成巨大對比。

▲拜倫川普（Barron Trump）8年前還是稚嫩的小孩。（圖／達志影像／美聯社）

根據《每日郵報》報導，18歲的拜倫身高6呎7吋（約205公分），早已超過母親梅蘭妮亞的5呎11吋（180.34 公分）和父親川普6呎3吋（190.5 公分），氣質非凡。

他5日晚間與家人一同出現在佛羅里達州的海湖莊園，見證父親再度當選美國總統的勝選演說，然而如今的他，與8年前父親川普首次當選美國總統後發表勝選演說時截然不同，當時還只是一個小小孩的他，如今已然成為一名成年人。

▲▼兒子拜倫（Barron Trump） 身高超過200公分。（圖／達志影像／美聯社）

2016年川普在紐約市競選總部發表勝選演說時，已經凌晨2時，而當時年僅10歲的拜倫，則被拍到站在台上難掩睡意，頻頻打呵欠。但是5日晚間陪同父親發表競選感言的他，已經比父母高出一顆頭，他身穿西裝，配上紅藍條紋領帶，胸前佩戴著美國國旗徽章，由於205公分的身高，使他在一眾共和黨人之間，特別引人注目。

拜倫今年才剛從佛州西棕櫚灘高中畢業，進入紐約大學（NYU）史登商學院（Stern School of Business）就讀。雖然拜倫這次並未頻繁現身父親的競選活動，但消息指出，他其實在幕後發揮許多重大功用。

▲▼拜倫的身高在8年內迅速抽高。（圖／達志影像／美聯社）

根據ABC報導稱，拜倫是幫助父親「拓展網路宣傳」的幕後功臣，正是他建議川普參加年輕人喜愛的播客（podcast）節目，以吸引更多Z世代的注意。

川普競選團隊透露，拜倫當初首先建議川普參加YouTuber兼摔跤選手羅根·保羅的節目《Impaulsive》，這個節目也成為川普6月上架的第一個播客平台。川普選前一周也出現在知名播客主持人喬·羅根的節目中，成功吸引了大批年輕觀眾。

川普更是不諱言公開稱讚兒子，並向支持者表示，拜倫「很聰明，是個很有智慧的年輕人」，同時積極嘗試兒子提供給他的各種建議。