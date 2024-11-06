細胞療法「價格貴又成效不明」　民團揭4問題：衛福部應公開資訊

▲細胞治療癌症亂象頻傳，消基會與醫改會呼籲衛福部公開療效與查緝不法，並提供民眾救濟權。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

細胞治療或免疫治療近幾年來帶給癌症患者治療新希望，同時帶來不少亂象。消基會與醫改會今（6日）表示，上述治療收費昂貴，但療效卻隱晦不明，政府認定也過於寬鬆，呼籲衛福部應比照日本或先進國家，界定療效標準，參與診所與醫院公開實際療效，並查緝非法診所，提供民眾救濟權，勿讓病患家屬傷心又傷財。

近年來，細胞治療或免疫治療帶給癌症患者治療的新希望，在媒體報導及醫師引薦下，病患或病患家屬為了搶命不惜耗費百萬重金，但實際治療成效卻隱諱不明。消基會、醫改會與台灣癌症免疫細胞協會今天聯合召開記者會，呼籲政府公開透明細胞療法的實際成效。

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消基會董事長吳榮達指出，目前細胞療法費用昂貴，通常要合併其他療法，動輒一百到兩百萬，但政府今年公開的部分資料，卻只有細胞療法存活天數的中位數，其他資料不足，甚至在過程中若發生醫療人為疏失，也沒有相關救濟程序。

因為癌症在十年前曾到日本參與細胞治療李先生，今天也到場分享自身經驗。他說，在日本治療時，哪一個醫生負責、在哪個場所進行治療，都有充分文書資料說明，還要病人與醫院都簽名，且資料是病人與醫院各一份，每一次治療都會抽血，若分析血液狀況沒進步就通知不用再來，所有資訊都交代很清楚，反觀現在台灣和日本差很多，除了應該公開癌種存活比較值等相關資料，政府也應訂立階段性收費標準。

▲細胞治療癌症亂象頻傳，消基會和醫改會呼籲衛福部公開療效與查緝不法，並提供民眾救濟權。（圖／消基會提供）

醫改會執行長林雅惠表示，衛福部今年五月雖公布「特定細胞治療技術癌症部分結果摘要」，但內容與民眾期待落差太大，不僅資訊少，沒有不同療效統計，也看不到相關存活指標比較，病人無法從這麼簡略的公開資料得知是否值得花大錢買希望，甚至不清楚療程有沒有完成的收費狀況為何，尤其近年來不少地下化的誇大廣告，讓民眾無從查證，呼籲衛福部應強化民眾的救濟權。

吳榮達代表與為單位呼籲衛福部，應比照日本或先進國家所標準，明確界定醫療有效性不同程度標準，並定期公布完成療程病患，究竟達到何種療效程度、存活率、存活期、各不同癌別癌症療效的差異性，讓需花費鉅款治療的病患及家屬，在資訊充分透明下，有所決定和選擇，並查緝非法診所，提供民眾救濟權，不要讓病患家屬傷心又傷財。