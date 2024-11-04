梨山天坑畫面曝！果農無奈手推車運送水果　公路局允儘速搶通

記者李陳信得／台中報導

康瑞颱風帶來強風豪雨，中部梨山地區也受災慘重，不僅水果被強風催殘約四成，道路多處受損中斷，連電力也還沒全數復電。豪雨也讓梨山台8線83K處出現路基掏空的天坑，道路也因此封閉車輛無法通行，今(4)日工務段前往勘查，因路基下方流失柏油路面懸空，地下水湧出導致施工困難，居民也需通過經溝通後及考慮施工安全，工務段規劃開放走路、牽機車方式，徒步繞行災點。通過時間為每天7:00-8:00、12:00-12:30、17:30-18:00三次，初步公路局將儘速趕工搶修通車。

▲▼受康瑞颱風影響，台8線83K因大雨沖刷路基掏空形成天坑車輛無法通行，居民只能用手推車將搶收的水果推出去，公路局表示將儘速修復恢復通車。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

公路局谷關工務段段長張裕閔表示，上周五(1日)晚上台8線83k掏空後工務段緊急回填，惟現場地下水湧水量大，回填土料流失。由於昨(3)日便道才搶通，今（4）日再調度鋼板及太空包到現場預備，經改變工法初步有增加工率，後續有最新進展工務段會再另說明。

梨山居民今也請出地方人士與工務段人員至現場溝通協調，希望能夠讓民眾通過運送蔬果及民生物資，但因道路下方懸空危險性極高，討論後決定在早、中、晚三個時段徒步或牽機車方式繞行該處。梨山果農無奈的指出，颱風天沒被風吹掉落搶收的水果如無法用車輛運送出就會腐壞，所以只能用人力手推車合力推過天坑到託運行送出去。