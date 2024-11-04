　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

梨山天坑畫面曝！果農無奈手推車運送水果　公路局允儘速搶通

記者李陳信得／台中報導

康瑞颱風帶來強風豪雨，中部梨山地區也受災慘重，不僅水果被強風催殘約四成，道路多處受損中斷，連電力也還沒全數復電。豪雨也讓梨山台8線83K處出現路基掏空的天坑，道路也因此封閉車輛無法通行，今(4)日工務段前往勘查，因路基下方流失柏油路面懸空，地下水湧出導致施工困難，居民也需通過經溝通後及考慮施工安全，工務段規劃開放走路、牽機車方式，徒步繞行災點。通過時間為每天7:00-8:00、12:00-12:30、17:30-18:00三次，初步公路局將儘速趕工搶修通車。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼受康瑞颱風影響，台8線83K因大雨沖刷路基掏空形成天坑車輛無法通行，居民只能用手推車將搶收的水果推出去，公路局表示將儘速修復恢復通車。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

公路局谷關工務段段長張裕閔表示，上周五(1日)晚上台8線83k掏空後工務段緊急回填，惟現場地下水湧水量大，回填土料流失。由於昨(3)日便道才搶通，今（4）日再調度鋼板及太空包到現場預備，經改變工法初步有增加工率，後續有最新進展工務段會再另說明。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

梨山居民今也請出地方人士與工務段人員至現場溝通協調，希望能夠讓民眾通過運送蔬果及民生物資，但因道路下方懸空危險性極高，討論後決定在早、中、晚三個時段徒步或牽機車方式繞行該處。梨山果農無奈的指出，颱風天沒被風吹掉落搶收的水果如無法用車輛運送出就會腐壞，所以只能用人力手推車合力推過天坑到託運行送出去。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
王定宇回擊邱瓈寬2名曲「在中國能唱？」　網光速打臉
結業式撞學測！教育部回應了
啦啦隊正妹錄影爆衝突「挨酸心機重」！　退追IG內幕曝
張鈞甯抱回影后寶座！大方同框男友
六都只剩1縣市　不吃不喝10年可買房

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

梨山天坑畫面曝！果農無奈手推車運送水果　公路局允儘速搶通

台中男童遭輾亡...好友案發前才開心揪出遊　離家僅600公尺遇劫

共享汽車行車搖晃+雙黃線迴轉　南港警攔檢查獲大麻電子煙

吳忠達戰死烏克蘭「不會開募款專戶」！　高雄社會局曝原因

PO文外籍流浪漢Show英文可永居　移民署駁斥：需符合很多條件

台中男童遭撞亡…2駕駛各3萬交保　父悲喊「2人都沒道歉」

「單車女扭腰v.s豬擺臀」瘋傳　彰化肉品市場總座加7個字遭炎上　　

柯文哲京華城弊案　北市工務局長「曾任中工董座特助」遭約談

詐團海削3億！新北分署法拍3名車　吉普界明星「藍哥王」也有

別人攤上擺賣她的蘋果！社子市場「3男1女」大亂鬥　1人送醫

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

偶像的偶像！T1 Faker第五冠到手　昔拒中國240億挖角「為別人的目標」

梨山天坑畫面曝！果農無奈手推車運送水果　公路局允儘速搶通

台中男童遭輾亡...好友案發前才開心揪出遊　離家僅600公尺遇劫

共享汽車行車搖晃+雙黃線迴轉　南港警攔檢查獲大麻電子煙

吳忠達戰死烏克蘭「不會開募款專戶」！　高雄社會局曝原因

PO文外籍流浪漢Show英文可永居　移民署駁斥：需符合很多條件

台中男童遭撞亡…2駕駛各3萬交保　父悲喊「2人都沒道歉」

「單車女扭腰v.s豬擺臀」瘋傳　彰化肉品市場總座加7個字遭炎上　　

柯文哲京華城弊案　北市工務局長「曾任中工董座特助」遭約談

詐團海削3億！新北分署法拍3名車　吉普界明星「藍哥王」也有

別人攤上擺賣她的蘋果！社子市場「3男1女」大亂鬥　1人送醫

禁慾1個月！他首尻噴射「咖啡色果凍」痛爆　泌尿醫吐原因

大學生「入住前一周」退租討押金！　房東無奈：該怎麼辦

陳柏豪奪下進步獎　向場邊淚喊：媽媽，你兒子做到了！

遭邱瓈寬砲轟！王定宇回擊提2名曲「在中國能唱？」網光速打臉了

核戰72分鐘可奪走50億條命！美記者新書由《沙丘》導演改編電影

快訊／陳柏豪奪最佳進步獎　媽媽驚喜獻聲：那一吼被兒子帥到了！

新北打造女性友善城市　淡水女路4.0培育導覽人才

新北原民自住方案上路　烏來水源三通發布實施

西班牙嚴重洪災已217死！多車遭水沖走　女駕駛困地下道3天獲救

阿蒂仙之香倒數月曆直接送50ml淡香精！11款夢幻倒數月曆一次看夠

走路滑手機險釀車禍　她露胸部道歉獲原諒

社會熱門新聞

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

已婚男星偷吃同劇人妻　身分曝光曾演本土劇

吳忠達2度赴烏克蘭戰亡！2子1女全知情

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

吳忠達傷勢曝光！「腰炸出巨大傷口」無法動彈

即／行政院新莊大樓驚傳男公務員輕生　同事嚇傻報警

台中童遭撞輾亡　哥招魂悲喊「不要玩了」第2筊成功

就是要擋救護車！台74線黑車「2分鐘踩27次煞車」

已婚本土男演員「激戰人妻女星」4次！　他喊冤：只有2次

即／不滿意老師教學　高雄某高中生持尖銳物欲自傷

即／陳啟昱涉光電弊案落跑神隱　南檢發布發布通緝

更多熱門

關鍵字：

康芮，掏空，道路，搶修，手推車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京 兩枚金印認定身份

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

緊盯颱風！「她一看播報員怪怪的」全場驚呆

律師突感慨「時光倒流不會考大學」　點名2職業：超賺

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

台中男童遭二度撞輾亡　警還原驚悚奪命過程

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬爆粗口開嗆

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面