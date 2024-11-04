快訊／陳啟昱涉光電弊案！羈押庭未到落跑神隱　南檢發布通緝

▲前台鹽綠能公司董事長陳啟昱。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林東良、劉人豪／台南報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案，收取鉅額土地開發費，導致台鹽損失達11億元，台南地院1日召開台鹽綠能光電弊案羈押庭，陳啟昱未到庭。南檢初步調查，陳啟昱尚在國內，已發出拘票拘提，台南及高雄檢警調、海巡動員數百人全力追緝，至今（4）日仍未找到人，南檢今認陳啟昱逃亡、藏匿，發布通緝。

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電開發利益輸送弊案，日前聲押前董事長陳啟昱等5人失利，經抗告逆轉，台南地院原訂10月31日開庭重新裁定，但康芮颱風來襲停班停課，院方以安全考量延至1日上午11點重開羈押庭。不過，陳啟昱迄庭訊結束仍未現身。

南檢則指出，檢方全面追緝陳啟昱，已由橋頭地檢署發出拘票拘提，且通報台南市警局、高雄市警局、海巡署、法務部調查局等單位協助全力追緝。

台南地檢署指出，偵辦某國營事業綠能公司疑涉不法案，檢察官於11月1日依刑事訴訟法第76條第2款對陳啟昱核發拘票，並交由司法警察執行拘提，惟迄今仍拘提無著，足認陳啟昱逃亡、藏匿，檢察官於今（4）日依刑事訴訟法第 84 條對陳啟昱發布通緝。藉此呼籲陳啟昱能儘速自行到案，亦請民眾協助提供陳啟昱去向之相關情資。