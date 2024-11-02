美將增派B-52轟炸機、驅逐艦赴中東　警告伊朗勿妄動

▲ 美軍派出B-52H轟炸機前往中東。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國今天宣布將增派B-52遠程轟炸機、戰機、加油機及海軍驅逐艦赴中東，重新調整軍事資產，在伊朗與以色列針鋒相對地空襲之際向伊朗示警。

與此同時，美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群準備離開中東。

綜合路透社和法新社報導，美國國防部在聲明中說，這些部署將在未來幾個月內到位，顯示美方在世界各地軍事調動彈性。

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）在聲明中說，「若伊朗及其合作夥伴或代理人利用此刻針對美國在中東的人員或利益，美國將採取一切必要措施保護我方的人。」

自以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月爆發戰爭以來，過去一年緊張局勢升高，美國在中東曾有多達兩艘航空母艦。

林肯號撤離代表美方在中東地區將有一段時間沒有航空母艦。

以色列和伊朗今年10月直接交火，以色列也分別在加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩對抗伊朗支持的哈瑪斯與真主黨（Hezbollah），並在受到與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊後發動空襲。

美國承諾協助保護以色列免於攻擊，並保護駐中東美軍。駐中東美軍曾在敘利亞、伊拉克、約旦和葉門外海遭到伊朗支持的組織攻擊。

這些增派的資源以美國先前為支援以色列而在中東的防禦部署為基礎，包括上月底在以色列部署一套由美軍實地操作的反飛彈系統「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德）。（譯者：盧映孜／核稿：張曉雯）