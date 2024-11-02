清大女研究生殺閨蜜「王水溶屍」　出獄後跟朱學恒有關

▲警方在死者毛衣上採集到洪曉慧斷裂的指甲，成為破案關鍵。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

26年前，清華大學發生轟動全台的溶屍案，輻射生物研究所碩士生洪曉慧跟閨密許姓女同學，同時愛上博士班學長，2女在所內演講廳談判，爆發口角，洪掐住許的頸部，朝地面撞擊，導致許流血昏迷，後又調製「王水」溶屍，還拿用過的保險套營造許被姦殺的假象。警方查出洪在案發後，曾冒用死者名義寄出電子郵件，又在死者毛衣上採集到洪斷裂的指甲，成為破案關鍵，讓她俯首認罪。

1998年3月9日上午，清華大學一名博士生在原子科學院輻射生物研究所2樓演講廳，發現一具被毀容的女屍，死者衣衫不整，一旁還放著用過的保險套。

閨密變情敵 王水毀屍

警方獲報到場，發現地上有一灘散發酸味的焦黑液體。時任新竹市警局鑑識組偵查員的林明宏告訴本刊，死者的頭部、半邊身體只剩白骨，無法辨認身分，即便從警多年、辦案無數，卻是頭一次看到這麼恐怖的場面。

警方全力蒐證，並透過屍體身上的呼叫器，確認死者是輻射生物研究所碩士研究生許姓女子，研判死亡時間是3月7日凌晨。

▲死者許女（圖）是洪曉慧的閨密，卻因同時愛上博士班學長慘遭殺害。

此外，林明宏採證時發現，碰觸過屍體的橡膠手套竟遭腐蝕，查驗後才知焦黑液體竟是硝酸、鹽酸混合成的「王水」，由於凶手犯後潑灑強酸毀屍滅跡，加上演講廳有門禁管制，因此研判凶手應該是熟悉環境、具化工背景的學生或教職員。

為了緝凶，警方約談死者的十多名同學與輻射生物研究所教職員，意外得知死者與同學洪曉慧、博士班曾姓學長關係不尋常。警方調查，許女與洪女是在補習班相識，一同考上清大，情同姊妹、形影不離。後來許女對曾男一見鍾情，不顧曾男有女友，仍展開追求，與對方譜出地下情，許女將祕密跟洪分享，沒想到洪對曾男也有好感，甚至已捷足先登，跟曾男上過床。

1997年初，許女從旁得知曾男與洪曉慧私下交往，認為遭洪背叛，於是採銀彈攻勢，常買禮物送曾男，洪擔心輸給家境富裕的許女，不惜到酒店打工賺外快，砸錢送禮討曾男歡心。＼

▲洪曉慧出庭時痛哭，對於一時衝動殺死閨密表示後悔。

即便如此，曾男仍不滿足，對外宣稱只把許女及洪曉慧當好朋友、妹妹，繼續四處獵豔，不僅跟其他女同學交往，還揪女助教吃宵夜。

許女與洪曉慧為了減少競爭對手，暫時放下恩怨，聯手對付其他情敵，不但破壞曾男正牌女友的機車及實驗數據，還以廁所損壞為由，騙女助教到廁所查看，再出手痛毆，並威脅女助教不要再勾引曾男，許、洪、曾3人的不倫戀因此在校園傳開。

▲為毀屍滅跡，洪曉慧到實驗室（圖）調製王水，澆淋在屍體上。

母親出面勸 痛哭認罪

因洪曉慧是許女的情敵，加上畢業於交通大學應用化學系，有化工背景，警方認為她涉有重嫌，朝情殺方向偵辦。另外，警方發現許女遇害後，曾男仍收到死者寄的多封電子郵件，經抽絲剝繭，查出洪曉慧在背後搞鬼。

林明宏說，許女遇害後不久，曾男就收到許女寄的電子郵件，許女在信中以「大大」稱呼曾男，並說她要去旅行，請曾男暫時不用找她，最後還寫她刷爆了信用卡。警方根據IP位置，查出電子郵件是從學校的電腦教室發出，多名同學當時也目睹洪曉慧在場使用電腦，洪原用自己的帳號密碼登入，發現出錯後才改用許女帳密登入，過程全被記錄在電腦資料裡，成為第一個破案關鍵。

另一方面，法醫驗屍時，在許女的毛衣上發現一片斷裂的指甲，其他同學則向警方透露，一向習慣留長指甲的洪曉慧在命案後將指甲剪短，經比對，這片斷裂的指甲與洪的指甲紋吻合，加上警方也在洪的宿舍發現她的衣物及鞋子沾有血跡，並與許女的血液相符。

▲洪曉慧（圖）原本不認罪，警方請來洪母相勸，她才痛哭認罪。

僅管證據確鑿，洪曉慧仍不認罪，警方找來洪母相勸，她才痛哭認罪。洪向警方供稱，案發前一天下午，許女給她信用卡請她代購香水、化妝品，返校後她將信用卡、物品交還；當晚9點多，她與許女、曾男一同外出買鞋，店家告知信用卡已被刷爆、無法結帳，許女當場質疑洪盜刷，洪返校後越想越氣，凌晨3點多約許女到演講廳談判。

警現場採證 屢遇怪事

新仇舊恨讓二人起了口角，洪曉慧覺得被冤枉，但許女不置可否，反問洪是否曾與曾男在外過夜，並不准洪與曾男交往，洪不肯，許女大罵：「妳很賤！妳知不知道，別人都說妳和曾男是狗男女…像是公廁一樣，跟我說什麼把曾男當哥哥，是兄妹之情，你覺得近親相姦很爽嗎？」洪聽完氣憤不已，打了許女一巴掌，許女因此跌坐在講台前的階梯上。

不甘勢弱的許女還不斷怒罵：「妳就是賤！」洪氣得把許女壓在胯下，掐住她的脖子，許女掙扎後翻身至講台旁，洪見狀拉扯她的頸部猛烈撞擊地面好幾下，許女當場昏迷，之後洪到實驗室拿麻醉劑「哥羅芳」朝許女後腦及臉部淋下，讓許女陷入深度昏迷，接著拉著許女雙腳，從講台一路沿著階梯拖到冷氣機旁，將人藏在冷氣機下方。

▲許女流血昏迷後，洪曉慧將她拖行藏在冷氣機下方。

洪曉慧擦拭完血跡便返回宿舍，後來還若無其事地跟朋友參加活動，當晚9點多，洪持同學的門禁卡返回演講廳，確認許女已斷氣，為毀屍滅跡，她回到實驗室調製腐蝕性超強的王水，澆淋在屍體上，並在屍體旁放置用過的保險套，營造許女遭姦殺的假象。

▲死者被發現時，頭部、半邊身體只剩白骨，無法辨認身分。

雖然此案距今26年，但林明宏仍印象深刻，他說案發後第2天深夜，警方重回現場採證，當時下著大雷雨，學校電力中斷，門禁卡無法使用，正當他為此煩惱時，突然一陣冷風吹來，大門竟然自動開啟，他不敢多想，趕緊與其他人入內，接著門又自動關閉。更離奇的是，每當他要出去接前來支援的同事時，門都會自動開啟與關閉，讓他覺得冥冥中有股力量在協助辦案。

▲警方到現場採證時，玻璃門會自動開閉，靈異狀況頻傳。

出獄當翻譯 現無音訊

1998年3月12日，洪曉慧被帶回現場模擬，原本低頭不語的她，一見到死者母親，瞬間崩潰哭喊：「許媽面前我沒辦法！」要求用外套蓋住頭部模擬。

▲洪曉慧出獄時曾寫下近二百字的心情告白，向社會大眾、清大及死者家屬道歉。

針對這起命案，法官審理後依殺人、損壞屍體等罪名，判處18年徒刑定讞，洪曉慧在牢裡待了十年多後，2008年底假釋出獄。出獄時，她寫下近200字感言，向社會大眾、清大及許家道歉，後定居高雄老家，有出版社主動聯繫她提供翻譯工作，她也用筆名「綵憶」翻譯2部作品，之後還在朱學恒成立的團體當翻譯，9年前離開團隊後就銷聲匿跡，再無音訊。

▲洪曉慧（右二）在牢裡待了十年多，2008年底假釋出獄。



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