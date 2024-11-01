快訊／高雄女騎士撞警車　人車噴倒...再波及2汽機車釀2傷

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市捷運警察隊一輛巡邏車今（1）日上午7時許在建國一路、大順三路口臨時停車，準備到輕軌站巡簽時，劉姓女子（46歲）騎車經過，疑似天雨路滑或未注意到警車，擦撞警車後方，連人帶車摔出，又波及剛好路過的1台機車和1台汽車，車禍造成騎機車的2人輕傷，所幸都無大礙，初步調查相關駕駛都沒有酒駕。

▲▼機車與警車發生碰撞車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方到場後，訪查周邊情況並調閱監視器進行佐證，蒐集相關資料送交交通大隊。詳細的肇事原因及責任仍待交通大隊進一步分析研判。