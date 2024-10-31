康芮翻山「西部風雨要來了」高雄6512戶停電　台電冒風雨搶修

記者賴文萱／高雄報導

康芮強颱今日下午登陸台東成功，因高雄地區位於中央山脈西側，今（31）日上午因風雨所造成的停電事故較為零星，根據統計，截至17時，高雄停電戶數為6512戶，停電區域包括橋頭、永安、大寮、左營、湖內、楠梓、林園、鼓山、杉林、田寮等區域。

▲康芮強風影響，釀高雄停電災情，台電人員冒風雨搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

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因應康芮颱風來襲，台電同仁不敢輕忽，今天依舊全數動員約200人，包括線路課、施工班、巡修同仁等，並出動包括昇空車25輛、吊臂車18輛、工程車35輛、抽水機24台、發電機19台。

▲▼高雄傳出停電災情，台電人員冒風雨搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

為避免康芮颱風通過中央山脈後，入夜所夾帶的逆時針旋轉環流，為中南部地區帶來強大風雨，造成停電事故，影響用戶用電情形，本處仍將持續加強戒備。

今天上午，有關永安區因強風造成高壓線脫落事故；岡山區低壓橫擔損壞事故，同仁皆已陸續完成修復，復電完成；旗津區也已預防性完成人員、機具、材料進駐。

▲▼康芮強風影響，台電人員冒風雨搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電提醒，台電高雄區處與市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向高雄市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，加快復電速度。

台電目前除仍持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以儘速恢復。