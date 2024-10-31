康芮強風吹壞窗戶！歪斜掛23樓外民眾嚇壞　驚險畫面曝光

▲▼ 員警協助住戶用繩索將窗戶固定，並在周遭設立警示線提醒住戶。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

強颱康芮來襲，新北三重區大同南路上一幢大樓23樓走道上的窗戶，疑似遭強風吹壞搖搖欲墜，附近民眾見狀，深怕一個不小心窗戶就從天而降，撥打110請求警方協助。警方獲報後，立即到場協助固定，並在周遭圍上警戒線，提醒大樓住戶危險勿近。

新北三重警分局大同派出所今31日中午12時許接獲報案，民眾表示大同南路上一幢大樓23一扇窗戶疑似遭強風吹壞，搖搖欲墜，深怕一個不小心窗戶就從天而降。

新北三重警大同派出所員警獲報後，擔心如此高樓層的玻璃窗戶若不慎遭強風吹落，後果恐不堪設想，員警到場後，先用手固定窗戶，後續連繫維修人員及住戶，共同齊心協力用繩索將窗戶綑綁牢固，並在下方劃分出易掉落區域，在周遭圍上警戒線，以提醒大樓住戶危險勿近。員警也請大樓管理人員通知住戶查看是否還有其它掉落物，避免其他住戶、路人砸傷。在確認社區大樓住戶安全無虞後員警才返回。

三重分局分局長黃國政表示，颱風天風馳雨驟，若非必要切勿出門，以免發生危險，也希望民眾能加強固定家中易鬆脫物品，避免意外發生。若有緊急情況，可撥打110服務專線，警方將以最快速度趕抵，提供協助。