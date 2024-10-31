康芮堪比巨巨颱！　專家揭「半徑超過蘇迪勒」：很強又很大

▲雷達回波圖。（圖／氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

康芮將登陸撞中央山脈！中央氣象署持續發布強烈颱風康芮海上陸上颱風警報，氣象署預報員葉致鈞表示，今天到周五清晨影響最顯著，預估颱風今下午左右在花東登陸。天氣職人吳聖宇透露「目前康芮的320公里半徑已經超過2015年的蘇迪勒颱風，現在來看應該會跟蘇迪勒一樣帶來明顯的風雨」。

康芮颱風目前中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約160公里之處，以每小時28轉19公里速度，向西北轉北進行，近中心最大風速每秒 53 公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風；瞬間最大陣風每秒 65 公尺（約每小時 234 公里），相當於 17 級風以上。

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▲康芮颱風潛勢路徑圖。（圖／氣象署）

粉專「天氣職人-吳聖宇」發文指出，康芮預估今天午後登陸，風雨影響會越來越大，「一整天仍是這個颱風對台灣影響最大的時間點」，東半部（大台北東側、宜花東、恆春半島）地區、西半部山區靠近中央山脈稜線的區域雨量很大，尤其宜蘭山區到花蓮全縣，今天可能會灌入預報總雨量1200毫米的70至80%；風力部分，全台都很有感，尤其台東、花蓮陣風可達13至14級以上，西半部則有10至12級陣風，北部沿海到東北角則有10級陣風。

吳聖宇分析，康芮颱風很強、範圍很大，以上次登陸的颱風來說，上次暴風半徑超過它的要追溯到1996年賀伯颱風，以發警報的颱風來說，則是2001年尤特颱風，「這兩位都是半徑350公里的巨巨颱，目前康芮的320公里半徑已經超過2015年的蘇迪勒颱風，現在來看應該會跟蘇迪勒一樣帶來明顯的風雨」。