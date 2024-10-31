質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

▲胡婉玲（左）將接任中央社社長。（圖／翻攝自胡婉玲臉書）



生活中心／台北報導

國家通訊社中央社昨舉行董事會，通過董事長李永得提名民視前副總經理胡婉玲擔任新任社長，中央社還發稿稱「董事發言討論極為熱烈，均期許新任社長帶領中央社繼續維持客觀、公正、具備優良品質的新聞專業」。但身為中央社董事的作家朱宥勳昨深夜在臉書貼文，表示對胡婉玲個人能力「評價頗低」，認為「中央社值得一位更專業的社長」，已向李永得請辭董事職務。

中央社昨舉行第10屆董事會第7次會議，通過董事長李永得提名胡婉玲為新任社長人事案，但此人事遭在野黨立委質疑，主管機關文化部長李遠昨受訪時則稱尊重董事會決定。

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中央社董事、作家朱宥勳深夜在臉書貼文，表示他對胡婉玲的個人能力「評價頗低」，感受不到這位新聞主播有認真做功課、有能力理解來賓的發言。觀諸她的其他節目，這種不專業的狀況也似乎「並不罕見」，網路上早有許多議論。

朱宥勳提到，他接受文化部邀請擔任中央社董事，自覺貢獻低微，不過也因此能更近距離感受到中央社同仁是多麽優秀的一群新聞工作者，在假訊息滿天飛的時代，中央社始終能堅守古典的新聞倫理，並且在此前提下求新求變，非常不容易，「正因如此，我認為中央社值得一位更專業的社長。」

朱宥勳說，他尊重董事會的決定，許多董事會成員都是他所尊敬的新聞業前輩，「也許是我個人的觀點太偏狹吧。但也因為這樣，我認真反省了自己是否適合繼續待在這個位置上？在我對胡婉玲女士的印象如此負面的情況下，未來，我又是否有把握公正執行職務？」

他認為，對自己越發沒有把握了，「因此，就在剛剛，我已寫信給李永得董事長，表達辭去中央社董事一職之意。」