康芮颱風來襲！4陸海警船闖金門水域　海巡艇出動廣播驅離

▲海巡力抗陸海警侵擾。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

受康芮颱風影響，金門海域陣風高達10至11級，陸方已啟動「大風召回」防颱警報，要求陸籍漁船全數就近返港避風，但中國海警船於今（30）日連續3天侵擾金門限制水域。

海巡署金馬澎分署於今日上午8時許，再度偵獲4艘海警船在金門南方水域集結，並接近我限制水域外界線。金馬澎分署4艘巡防艇立即以一對一方式，頂著10級強陣風，在風急浪高的惡劣海象下，趨前採一對一方式應對。8時50分，中國海警舷號「14512」、「14609」、「14603」、「14602」等4艘海警船分別自金門復興嶼、翟山西南、翟山東南及料羅南方航入金門限制水域，我4艘巡防艇立即趨前對應，同時對海警船廣播告警，要求其立即轉向離開我方水域，在我巡防艇併航監控及廣播驅離下，中國海警船於11時航出，歷時約2小時10分。

海巡署表示，中國海警船在交通繁忙的重要航道，對我進行灰帶威脅，此舉嚴重影響海上航行安全，更加劇兩岸隔閡，撕裂兩地人民情感，無益雙方對等交流，呼籲中國立即停止類似的侵擾行為，海巡署將秉持不挑釁、不衝突之原則，維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。