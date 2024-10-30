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美藥劑師曝「3種保健品」易吃錯！　浪費錢又傷身

我們想讓你知道…https://www.themirror.com/news/health/pharmacist-warns-three-common-supplements-776479

▲▼ 保健食品,保健品,保健,藥物,吃藥。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲美國藥劑師提醒民眾應正確服用保健食品。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張方瑀／綜合報導

隨著健康意識提升，不少人每日攝取健康食品或營養補充劑，但部分人可能以不當方式服用，反而損害健康。美國藥劑師Ariana Medizade近日在TikTok影片中提醒，歐美民眾常「吃錯」的3種熱門健康食品，不僅浪費金錢，甚至可能傷身。

根據英國《每日快報》及美國《哈芬登郵報》報導，來自加州的藥劑師Medizade在TikTok發布了這段短片，指出維生素D3、聖約翰草和鋅鎂合劑是最常見的誤服補充品，並建議產品標示上增加使用說明，提醒用戶應正確服用。

維生素D3應搭配K2

Medizade強調，維生素D3不應單獨攝取，而應與維生素K2搭配，才能確保體內鈣質順利進入骨骼而非堆積在動脈，避免血管鈣化的風險。英國健康品牌BetterYou也表示，D3與K2的結合可有效提升骨骼鈣吸收，並維持血液正常凝固，K2促進鈣質有效運輸，D3則能增強免疫與肌肉功能。

聖約翰草恐致藥物代謝加速

Medizade提醒，聖約翰草（St. John's Wort，也稱貫葉連翹）常被用於舒緩情緒，但使用者須留意其與多種藥物可能產生交互作用。尤其是服用避孕藥和抗憂鬱藥的民眾，攝取聖約翰草可能引發突破性出血等副作用，並加速藥物代謝，降低藥效。美國國家衛生研究院證實，聖約翰草會誘導CYP3A4酶，進而影響體內藥物濃度，建議民眾慎用。

鋅與鎂應分開服用

鋅和鎂是維持免疫系統與骨骼健康的必要礦物質，但Medizade指出，同時攝取會影響彼此的吸收，建議間隔至少兩小時服用，並將鋅與食物搭配。若選購鋅鎂合劑，需確認其劑量比例適當，建議鋅與鎂比例應保持在1:10至1:15。此外，Medizade提醒，鋅與銅同服也可能抑制銅的吸收，長期可能導致銅缺乏，危及骨骼健康。

Medizade呼籲，民眾應遵循正確使用方法來發揮營養補充品的效果，避免誤服帶來的潛在健康風險。

@thewellnesspharm How to take supplements the right way. How to use supplements. Supplement information. Wellness tips for women. Supplement dos and donts. How to supplement properly. Supplements I would never take. #supplementsthatwork #howtotakesupplements #supplementsforwomen #wellnesstok ♬ original sound - Ariana Medizade
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