　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲訴法公聽會傅崐萁拒簽同意　吳思瑤轟：負面操作成為國會日常？

▲▼立委吳思瑤出席民進黨團時事回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國會改革法釋憲結果出爐，大部分條文被判違憲。綠營主張儘速行使人事同意權、停止審查《憲法訴訟法》，藍營則揚言繼續修法。民進黨團總幹事吳思瑤29日指出，司法法制委員會想針對《憲法訴訟法》召開公聽會，國民黨團總召傅崐萁卻拒絕簽字，民進黨團將召開公聽會，廣邀社會各界關心的朋友們一起發聲。

國民黨立委翁曉玲提出的《憲法訴訟法》修正草案21日在藍白人數優勢下完成初審，並交由黨團協商。當時藍營表示可以再開公聽會，雖然，根據《立法院職權行使法》規定，各委員會為審查院會交付之議案得舉行公聽會，也就是法案應於委員會審查期間，才可以由委員會召開，《憲法訴訟法》修正草案已送出委員會，但過去也有法案送出委員會後開公聽會的前例。

做為司法法制委員召委之一的民進黨立委鍾佳濱28日說明，就教議事人員後，說可以在黨團協商後召開公聽會，但因為時間關係，來不及協商，最後決定三黨黨鞭同意就可以召開。

吳思瑤今再指出，傅崐萁拒絕簽字，想讓《憲法訴訟法》關乎台灣憲政體制和憲法法庭是否能順利運作、人民司法救濟權利是否能被保障這樣的重大修法，再次快轉跳過程序正義，她強調，要開公聽會，才能讓社會多元意見納入重要修法參照，翁曉玲提案修法，就是要避免大法官少數主導、單一觀點，那修法期間為何國民黨只同意自己的單一觀點、少數主導就要決定修法方向？這不是說了嘴打了嘴？

吳思瑤說，國民黨害怕的是，看到社會很多法律專業界連署超反對搶修《憲法訴訟法》，民團也發起訴求，要求先進行大法官人事同意權，撤回違憲修法，民意串連，國民黨害怕了，不敢開公聽會，為何21日在司委會又看到快轉跳過、閹割逐條討論、葬送委員會中心主義，連公聽會都不開就強行表決送出委員會。國會擴權惡例已經成為立院的慣例，這種負面操作成為國會民主日常嗎？這何其諷刺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台南驚見男屍！　雙手雙腳遭捆綁
女房東身分曝光！　遭砍10多刀躺地噴血抽動
快訊／大G火燒車九孔回應了！　天王任賢齊竟助陣
「還好不是右肩」大谷傷勢好轉！左手抓球衣有原因
快訊／九孔大G火燒車！　滿臉驚慌畫面曝
繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了
才租3個月！「拒平分電費」10多刀砍死女房東
康芮風雨「估6區最猛烈」　粉專示警1路徑：嚴重威脅南部
「想提早得分讓觀眾安靜」弗里曼開轟　洋基僅存2%逆轉機會
快訊／蔡瑞雪證實掰了富二代孫麥傑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

康芮將襲台　卓榮泰：氣象署有新做法盼地方政府能配合

自爆被騙簽公聽會　黃國昌狂罵鍾佳濱：幾歲小孩子？丟人現眼！

南非原要求我國駐處搬出　外交部曝最新情況：他們願溝通、磋商

傳因「2人未到案」北檢聲請延押柯文哲　民眾黨酸：2個月在做什麼？

5成泛綠支持者不認同提名廢死大法官　藍委：嚴審提名名單

台電債務負擔龐大　牛煦庭要求政府做台電4年財務規劃

稱「沒遵守釋憲義務」遭綠委嗆翻　翁曉玲冷笑：我一定繼續修法

憲訴法公聽會傅崐萁拒簽同意　吳思瑤轟：負面操作成為國會日常？

AIT華盛頓總部執行理事訪台　討論區域安全、貿易投資

「橘子」雲端行事曆被破解？　黃國昌酸：北檢已知用火！很多人看得到

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

康芮將襲台　卓榮泰：氣象署有新做法盼地方政府能配合

自爆被騙簽公聽會　黃國昌狂罵鍾佳濱：幾歲小孩子？丟人現眼！

南非原要求我國駐處搬出　外交部曝最新情況：他們願溝通、磋商

傳因「2人未到案」北檢聲請延押柯文哲　民眾黨酸：2個月在做什麼？

5成泛綠支持者不認同提名廢死大法官　藍委：嚴審提名名單

台電債務負擔龐大　牛煦庭要求政府做台電4年財務規劃

稱「沒遵守釋憲義務」遭綠委嗆翻　翁曉玲冷笑：我一定繼續修法

憲訴法公聽會傅崐萁拒簽同意　吳思瑤轟：負面操作成為國會日常？

AIT華盛頓總部執行理事訪台　討論區域安全、貿易投資

「橘子」雲端行事曆被破解？　黃國昌酸：北檢已知用火！很多人看得到

洗刷鬼預測質疑「氣象署晚間9點增預報」　停班停課公布恐延後　

飲料買1送1、配料免費加！手搖飲「萬聖節限定優惠」懶人包

九孔賓士大G火燒車！里長還原事發經過：他開到一半突然冒煙

快訊／台南急水溪旁草叢「驚見男屍」！　綑綁手腳疑遭虐死棄屍

快訊／FTISLAND宣布：暫以2人體制活動！剩李洪基李在真　崔敏煥仍神隱

過年祭祖爆口角！彰化翁持斧頭劈死哥　羈押屆滿求交保遭打臉　　

圖文／強化備役人員全民國防意識　替代役演訓召集來真的

台南2歲男童遭虐死！母「放任同居人凌虐」不救　二審仍判2年

專科醫手術刀劃傷實習醫　患者竟染愛滋！他崩潰求償結果曝

被殺女房東身分曝！遭砍10多刀躺地噴血抽動　房客掐頸直到斷氣

政治熱門新聞

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

過半民眾相信綠擁抱中華民國！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊　行使緘默權卻狂讚柯文哲

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊

柯文哲「橘子」雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

「帳房橘子」雲端行事曆遭破解　律師曝對柯3不利：打臉柯文哲說謊

柯文哲案「偵查大公開」　最高檢要查了

川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰備詢表態：我當然不同意

陳吉仲列超思案被告！黃國昌反應曝光

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

黃珊珊密會沈慶京　捲京華城案角色曝光

懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？

超慘！觀光人次下修到750萬人　藍委轟：「口號治國」的無腦政策

「橘子」雲端行事曆被破解？黃國昌酸這句

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

蘋果AI、iMac突襲上架

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面