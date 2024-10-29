憲訴法公聽會傅崐萁拒簽同意　吳思瑤轟：負面操作成為國會日常？

▲立委吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國會改革法釋憲結果出爐，大部分條文被判違憲。綠營主張儘速行使人事同意權、停止審查《憲法訴訟法》，藍營則揚言繼續修法。民進黨團總幹事吳思瑤29日指出，司法法制委員會想針對《憲法訴訟法》召開公聽會，國民黨團總召傅崐萁卻拒絕簽字，民進黨團將召開公聽會，廣邀社會各界關心的朋友們一起發聲。

國民黨立委翁曉玲提出的《憲法訴訟法》修正草案21日在藍白人數優勢下完成初審，並交由黨團協商。當時藍營表示可以再開公聽會，雖然，根據《立法院職權行使法》規定，各委員會為審查院會交付之議案得舉行公聽會，也就是法案應於委員會審查期間，才可以由委員會召開，《憲法訴訟法》修正草案已送出委員會，但過去也有法案送出委員會後開公聽會的前例。

做為司法法制委員召委之一的民進黨立委鍾佳濱28日說明，就教議事人員後，說可以在黨團協商後召開公聽會，但因為時間關係，來不及協商，最後決定三黨黨鞭同意就可以召開。

吳思瑤今再指出，傅崐萁拒絕簽字，想讓《憲法訴訟法》關乎台灣憲政體制和憲法法庭是否能順利運作、人民司法救濟權利是否能被保障這樣的重大修法，再次快轉跳過程序正義，她強調，要開公聽會，才能讓社會多元意見納入重要修法參照，翁曉玲提案修法，就是要避免大法官少數主導、單一觀點，那修法期間為何國民黨只同意自己的單一觀點、少數主導就要決定修法方向？這不是說了嘴打了嘴？

吳思瑤說，國民黨害怕的是，看到社會很多法律專業界連署超反對搶修《憲法訴訟法》，民團也發起訴求，要求先進行大法官人事同意權，撤回違憲修法，民意串連，國民黨害怕了，不敢開公聽會，為何21日在司委會又看到快轉跳過、閹割逐條討論、葬送委員會中心主義，連公聽會都不開就強行表決送出委員會。國會擴權惡例已經成為立院的慣例，這種負面操作成為國會民主日常嗎？這何其諷刺。