　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

29歲男遭流浪漢闖入家中殺害！同事見曠職「去探望」驚見遺體

一名29歲的馬來西亞籍藥劑師梁金泉（Leong Kum Chuan）在澳洲工作時不幸遇害。（示意圖／翻攝Pexels）

▲藥劑師遭遊民闖入家中殺害身亡。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名29歲的馬來西亞籍藥劑師梁金泉（Leong Kum Chuan）在澳洲工作時不幸遇害，被發現死在墨爾本郊區的家中，嫌犯是一名患有精神分裂症的流浪漢。當時梁男的同事在發現他未按時上班後，前往其住所查詢，結果發現他已經身亡。

根據外媒《澳洲7News》報導，受害的梁男自2021年以來一直在澳洲墨爾本一家公共衛生服務公司、東方健康公司（Eastern Health）任職，於10月23日上午被同事發現在家中身亡。

報導指出，一名54歲的流浪漢西蒙亨特（Simon Hunter）因涉嫌謀殺梁先生而被拘留。亨特也因為被指控謀殺，通過視訊連線，出現在墨爾本地方法院。警方表示，亨特的行為自被拘留以來引發了關注，並認為他不適合接受警方訊問。

在法庭審理期間，亨特不僅在地方法官塔拉哈特尼特（Tara Hartnett）面前脫去衣物，還不斷踱步、勃然大怒，開始語無倫次，導致審理暫時中止。亨特的律師喬治亞卡維拉（Georgia Carver）告知法庭，亨特患有精神分裂症，並且已經有兩週未服藥。法官最終指示將亨特轉移到可以與他交流的房間，以繼續審理。

受害梁男的公司、東方健康公司（Eastern Health）執行長大衛普朗基特（David Plunkett）表示，梁先生將因其慷慨的性格和對團隊的奉獻精神而被人們銘記。他稱梁男是一位才華橫溢的領導者，同時也是公司內許多新興藥劑師的導師，「梁先生對社區的熱情和善良讓人印象深刻，他的逝世是我們團隊的重大損失。」

據悉，梁先生的家人已於10月24日從馬來西亞趕赴墨爾本，但未出席法庭聽證會。該案將於2025年1月16日再次開庭審理。而亨特目前則仍被拘留，案件將於明（2025）年1月16日再次開庭審理。

延伸閱讀
一毛都拿不到！身障父狀告兒女要求扶養　前妻曝光「種種惡行」判決免除義務
18歲男開BMW撞死人！他進電梯面壁不敢看鏡頭　母曾飆罵殯儀館被解職
超商連「金童玉女」都有賣？內行曝1地限定　「2句話」店員不能說

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／蘋果官網突襲上架新產品！
快訊／新北15歲男學生墜樓！搶救不治
啦啦隊女神「肚內驚見11cm瘤」！IG限動曝焦慮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

29歲男遭流浪漢闖入家中殺害！同事見曠職「去探望」驚見遺體

泰國6個機場推「刷臉登機」 　國際線最快12月上路

以色列連2周猛轟泰爾！黎巴嫩證實「至少7死 」　市中心成廢墟

國際火線／總統大選生死鬥：當鮮嫰空心菜遇上川普麻辣燙

不挺賀錦麗！貝佐斯破傳統「拒絕為政治背書」！上千讀者退訂華郵

北韓派兵支援俄羅斯攻烏　北約秘書長：顯示普丁日漸絕望

德國「性別自決法」11／1上路　柏林已收1200份申請

正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

桃園女童遭侵犯...嚇到狂抖：他要我脫衣服　熱心運將出手救人

29歲男遭流浪漢闖入家中殺害！同事見曠職「去探望」驚見遺體

泰國6個機場推「刷臉登機」 　國際線最快12月上路

以色列連2周猛轟泰爾！黎巴嫩證實「至少7死 」　市中心成廢墟

國際火線／總統大選生死鬥：當鮮嫰空心菜遇上川普麻辣燙

不挺賀錦麗！貝佐斯破傳統「拒絕為政治背書」！上千讀者退訂華郵

北韓派兵支援俄羅斯攻烏　北約秘書長：顯示普丁日漸絕望

德國「性別自決法」11／1上路　柏林已收1200份申請

正妹Coser萬聖節扮魅魔！「淫紋」除不掉崩潰　糗照破千萬觀看

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

過半民眾相信民進黨「擁抱中華民國」！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

現在買房難？王浩宇分析：有訂閱影音、出國及喝手搖當然難

29歲男遭流浪漢闖入家中殺害！同事見曠職「去探望」驚見遺體

趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」　體重控制超有感

兒子「拒養失智父」怒提告　法院判他免除義務原因曝光

美元優利搶市！中信銀年息最高6.5%　元大銀年底前皆受理

劉嘉玲金句盤點：你只有很愛自己，才有資格要求別人來愛你

快訊／桃園恐怖男「當街擄女童侵犯」！法院裁定羈押不禁見

GD上《劉QUIZ》公開回歸新歌！創作靈感靠情傷　曝與太陽超苦練習生時期

板橋電梯急墜2傷！3條鋼索全斷「用手可扭裂」顏長榮：問題滿大的

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光

燒成火海！叫醒後睡回去　5歲童燒成焦屍

女粉周杰倫演唱會現場生了　老公：已取好名字

教練婚前約學員聊天　下秒殺人偷埋法官官邸

下藥性侵多女拍裸照　狼醫判關158年

19歲人妻遭多男性侵　丈夫綁樹全程目睹

貝佐斯阻華郵挺賀錦麗　數以千計讀者退訂

以色列連2周猛轟泰爾！黎巴嫩證實至少7死

國際火線／當空心菜遇上川普麻辣燙

北韓派兵援俄　北約：普丁已日漸絕望

泰國6個主要機場 旅客登機掃臉免登機證

俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

即／國3竹南6大小車連環撞　至少2人命危搶救中

康芮襲台有望放2天　農民祈禱別來：要割稻了

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

即／新北15歲男學生校園墜樓！送醫搶救不治

香山國三6車車禍　廂型車被夾扁2男亡

一旦心寒就不會回頭三大星座！

女友性慾強！他求問：保險套錢怎麼分　

下樓丟垃圾！驚見浪貓趴破床取暖

即／威力彩6.31億一注獨得

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面