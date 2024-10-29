29歲男遭流浪漢闖入家中殺害！同事見曠職「去探望」驚見遺體

▲藥劑師遭遊民闖入家中殺害身亡。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名29歲的馬來西亞籍藥劑師梁金泉（Leong Kum Chuan）在澳洲工作時不幸遇害，被發現死在墨爾本郊區的家中，嫌犯是一名患有精神分裂症的流浪漢。當時梁男的同事在發現他未按時上班後，前往其住所查詢，結果發現他已經身亡。

根據外媒《澳洲7News》報導，受害的梁男自2021年以來一直在澳洲墨爾本一家公共衛生服務公司、東方健康公司（Eastern Health）任職，於10月23日上午被同事發現在家中身亡。

報導指出，一名54歲的流浪漢西蒙亨特（Simon Hunter）因涉嫌謀殺梁先生而被拘留。亨特也因為被指控謀殺，通過視訊連線，出現在墨爾本地方法院。警方表示，亨特的行為自被拘留以來引發了關注，並認為他不適合接受警方訊問。

在法庭審理期間，亨特不僅在地方法官塔拉哈特尼特（Tara Hartnett）面前脫去衣物，還不斷踱步、勃然大怒，開始語無倫次，導致審理暫時中止。亨特的律師喬治亞卡維拉（Georgia Carver）告知法庭，亨特患有精神分裂症，並且已經有兩週未服藥。法官最終指示將亨特轉移到可以與他交流的房間，以繼續審理。

受害梁男的公司、東方健康公司（Eastern Health）執行長大衛普朗基特（David Plunkett）表示，梁先生將因其慷慨的性格和對團隊的奉獻精神而被人們銘記。他稱梁男是一位才華橫溢的領導者，同時也是公司內許多新興藥劑師的導師，「梁先生對社區的熱情和善良讓人印象深刻，他的逝世是我們團隊的重大損失。」

據悉，梁先生的家人已於10月24日從馬來西亞趕赴墨爾本，但未出席法庭聽證會。該案將於2025年1月16日再次開庭審理。而亨特目前則仍被拘留，案件將於明（2025）年1月16日再次開庭審理。

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