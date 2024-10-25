童子賢喊「設電動車充電樁要積極」　交通部：台灣數據優於歐盟

▲今年9月底設置公共充電樁共計9597槍，整體車樁比為9:1。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

電動車近年快速發展，和碩聯合科技董事長童子賢昨日表示，歐盟約有100萬電動車充電站，但台灣只有6千個，呼籲政府運輸部門應更積極設置。對此，交通部表示，台灣數據其實不錯，到今年9月底設置公共充電樁整體車樁比為9:1，相較歐盟建議10：1標準為優。

交通部今日發布新聞稿回應，指出台灣至今年9月底電動小客車總數為8萬6831輛，由公部門帶頭引導產業共同合作投入，目前國內至今年9月底已設置公共充電樁共計9597槍(慢充7348槍、快充2249槍)，整體車樁比為9:1，相較歐盟建議10：1標準為優，另快充車樁比為38.6：1，也相較優於歐盟建議80：1標準。

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交通部表示，台灣的數據其實不錯，將在既定目標及配合國內電動小客車的成長，後續透過公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫，補助地方政府增設公共充電樁，預計續增設慢充4555槍、快充546槍，以提供便利的充電服務。

另外，交通部訂定「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，規定公有路外公共停車場依轄區內公有路外停車場的小型車停車位總數設置2%以上充電格位，民營路外停車場則於各停車場設置1%以上的充電格位。

交通部強調，藉由法令規定並已建立制度性因應需求的充電服務環境佈設發展方向，未來透過民間與政府的共同努力，持續建立維持國內電動車友善便利的使用環境。