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19歲妹子夢想治病救人　偷白袍假裝醫師看診…「上班」第2天遭逮捕

19歲妹子夢想治病救人　偷白袍假裝醫師看診…「上班」第2天遭逮捕

▲英國有一名19歲女子茲德拉夫科瓦（Kreuena Zdrafkova）立志當醫師治病救人，今年4月偷穿白袍假冒醫師替病人看診，竟一整天沒人發現，隔日她才被警察逮捕。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國出現一名19歲女子茲德拉夫科瓦（KreuenaZdrafkova）從小立志當醫師，但她未能考上醫學系，卻天馬行空想出假冒醫師圓夢。茲德拉夫科瓦偷穿醫師白袍和戴著聽診器進入醫院替病人看診，甚至為病人注射不明液體，持續一整天；院方隔日才注意到不對勁，她遭到警方逮捕，被判刑外還終生禁止出入醫療場所，除非健康出狀況。

綜合外媒報導，出生在保加利亞、從小居住在英國倫敦的19歲女子茲德拉夫科瓦，從小希望自己成為一名醫師救人，但她沒有考上醫學系，讓她苦惱如何圓夢。今年4月茲德拉夫科瓦想出一個方法成為醫師，她準備醫師的白袍、橡膠手套和聽診器，穿戴好後直接走進當地一間醫院「上班」。

茲德拉夫科瓦相當鎮定地在醫護人員中做事，一下檢查醫療器材，轉頭又替病人診斷病況，或是拿東西給病人，她的舉動也使院內醫護人員都把她當同事，完全沒發現異樣。直到隔日院方察覺不對勁，才報警將茲德拉夫科瓦逮捕，據院內監視器畫面，茲德拉夫科瓦使用針筒注射不明液體到患者嘴裡，所幸患者身體沒有大礙。

經過當地法院審判，茲德拉夫科瓦遭判處1年緩刑加上15天勞動服務，且禁止她再出入任何醫療場所，除非她身體健康出現緊急狀況。如今茲德拉夫科瓦不僅沒辦法圓夢，更無法再去她嚮往的工作場所，不幸中的大幸是，茲德拉夫科瓦假冒醫師一天裡，沒有任何人因為她的關係受影響。

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