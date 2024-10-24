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美日聯合軍演「利劍」登場　日媒：想定因應台灣有事

▲▼美日大規模聯合軍演。（圖／翻攝X／U.S. Forces Japan）

▲ 美日展開大規模聯合軍演。（圖／翻攝X／U.S. Forces Japan）

文／中央社記者楊明珠東京23日專電

日本自衛隊與美軍聯合實施大規模演習「利劍」登場，日媒指出，這是憂心台灣有事（兩岸衝突）而實施的大規模軍演，共有4萬5000人參加，在日本全國多處實施演習。

日本自衛隊與美軍23日起大規模聯合演習「利劍」（Keen Sword）登場。利劍演習每2年舉行一次，這次是第17次實施，利劍演習是美日最大規模實兵演習。

這次日本自衛隊有3萬3000人、艦艇30艘、戰機等250架參加；美軍（包括在印太美軍及駐日美軍）有1萬2000人、艦艇10艘、戰機等120架參加。

日本MBC南日本放送報導，利劍演習實施到11月1日為止，這是憂心台灣有事（兩岸衝突）等而實施的大規模演習，軍演地點在全國各地的自衛隊設施、美軍設施等進行。

演習地點

這次利劍演習預定在鹿兒島縣內被日本政府指定為「特定利用機場及港灣」的設施實施想定離島防衛。鹿兒島縣的奄美大島、喜界島、德之島、沖永良部島等實施從海上登陸的訓練以及傘兵從直升機跳傘降落的訓練。

23日上午在奄美駐屯地前，市民團體聚集，拉起寫著「反對民間機場、港灣設施被當成軍事利用」的橫幅，抗議這項演習。該團體提交要給防衛大臣及奄美駐屯地司令的請願書，要求停止演習。

市民團體「守護奄美的自然與和平郡民會議」的副議長（副會長）關誠之指出，「奄美在有事（有緊急狀況）時被拿來使用，等於是成為遭攻擊的目標。」

日本放送協會（NHK）報導，這次利劍演習也在名瀨港、德之島機場等被政府指定為「特定利用機場及港灣」的機場實施，是這兩座機場首度被拿來作為美日利劍演習的設施。

沖永良部島首度部署攔截彈道飛彈的愛國者3型防空飛彈（Patriot PAC3）。此外，想定因戰鬥會有多數傷患，也預定在德之島實施利用魚鷹機（Osprey）運輸機載運病患至沖繩縣醫院的訓練。

日本朝日新聞報導，位於山口縣岩國市的岩國基地的戰機也參加這次美日利劍演習。岩國市的市民團體21日向岩國市府提出陳情書，反對使用岩國基地作為演習設施。

除了岩國基地的戰機F-35B參與演習外，從位於青森縣的日本航空自衛隊三澤基地還有6架戰機F-35A將飛抵，參與在四國地方外海實施的統合防空飛彈防衛與統合對艦攻擊訓練，也計畫於29、30日實施夜間飛行。

此外，日本陸上自衛隊第17普通科連隊等約600人及車輛約200輛將進入岩國基地，與美軍實施警備訓練。

演習內容

日本經濟新聞報導，美日利劍演習這次是首度實施如何將西南群島的居民疏散到他地、將傷患從第一線運往沖繩本島、本州的訓練。美日希望提升部隊間指揮統制的合作，從平時就做好因應「有事」的準備。

演習內容包括海陸空的戰鬥訓練、海上航路的確保、重要設施的防護、補給等後勤支援。除了美日之外，澳洲、加拿大的軍隊也參與部分演習。

報導說，美日之間的統合演習始於1985年，大致上每年舉行。今年度演習的重點在於萬一台灣有事（兩岸衝突）時，如何疏散日本西南群島的居民、運送傷患。

在沖繩縣的與那國島，日本陸上自衛隊與美軍運用魚鷹機運輸機進行將島民疏散到島外的訓練，是日本陸上自衛隊的魚鷹機首度飛至沖繩本島及沖繩與那國島。

這次美日利劍演習實施疏散訓練的名義是防災訓練，但日本自衛隊的幹部表示，「疏散訓練也可以運用於台灣有事」，因為與那國島距離台灣僅110公里。美軍曾分析研判，中國在幾年之內可能動武統一台灣。

與那國島目前包含日本自衛隊人員在內約有1700人居住。日本政府今年6月彙整的計畫顯示，若從與那國島將居民（不包括自衛人員及公所職員）用民航機或船隻疏散到九州本土的話，需花一天的時間。因此，事先想定，萬一台灣有事，要疏散西南群島的居民，可能需靠美軍軍機或自衛隊飛機。

如果要疏散先島群島（琉球群島當中位於西南的宮古群島、八重山群島及釣魚台列嶼）的居民則需約2週的時間。日本政府今年3月提出新建可讓居民避難的設施，但如果要因應不久後可能發生「有事」的情況，僅是新蓋避難設施還不夠充分。

演習也想定如果自衛隊員等因戰鬥而受傷時的運送，考慮從沖繩縣石垣島等將傷患移至沖繩縣那霸市的醫療機構、或運至能接受更高度醫療的埼玉縣入間市的自衛隊醫院。

演習內容除了飛彈防禦之外，還實施太空、網路、電磁波等新領域的演習。美軍的最新型匿蹤戰機F-22、F-35將飛至位於宮崎縣的新田原基地，實施模擬戰鬥訓練。

日本政府擔心「有事」的時候，光是自衛隊的設施不夠用，基於國家安全保障戰略，已指定全國28處為「特定利用機場及港灣」。這次美日利劍演習，除了北九州、長崎、那霸等7座機場外，也使用苫小牧（北海道）、鹿兒島、石垣（沖繩縣）等6座機場。（編輯：田瑞華）

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