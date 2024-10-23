才剛被判刑3月！盜神賊又動歪腦筋　上網拍賣朝天宮媽祖神像遭收押

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

近日網路上出現神尊拍賣貼文，仔細一看竟是北港朝天宮的媽祖神像，經細查發現，原來是有不肖人士假借恭請作客為由，實際卻是PO網兜售，還有不知情人士以1萬6千元買下。全案曝光後，警方逮捕到一名許姓犯嫌，才發現他過去曾用同樣手法犯案，還遭到判刑，但他卻不知悔改，再度犯案，目前遭法官裁准羈押。

▲許男(紅圈)上網賣朝天宮媽祖神像遭收押 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

初步了解，許男9日晚間6時許跟朋友到北港朝天宮，向廟方想要恭請「北港媽祖」前往住家附近的宮廟「作客三天」，為大家祈求平安，廟方不疑有他，遂同意許男，並在辦完登記手續後，就敲鐘擂鼓讓許男依迎神慣例，從大殿過爐把媽祖請離朝天宮。

▲▼許男將神像恭請回家後，竟PO網兜售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

不料神像請走後的隔天，網路社群上竟出現「北港媽」和另一尊王爺神像的拍賣貼文，有眼尖網友認出該媽祖神像就是北港朝天宮一尺三的媽祖神像，隨即以1萬6千元買下，所幸神明有靈，這名買走的雲林善信士知道媽祖是朝天宮的，不忍祂落難，面交迎回後昨天無償奉還給朝天宮，神歸原位，返回大殿坐鎮，卻也是巧合的「作客三天」，令人嘖嘖稱奇。

這起案件事後曝光，雲林地檢署檢察長極為重視，立即指示檢察官進行偵辦，並指揮雲林縣警局進行調查，一查就發現，犯案的許男竟是累犯，去年就曾用相同手法，以2萬2千元的價格兜售順寮宮（菁埔夫人）神尊，7月間法院審結，許嫌遭到判刑3個月，但他卻不知悔改，一再犯案。

檢方訊後認為，許男涉犯刑法第339條詐欺取財、同法第216條、第210條行使偽造私文書等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串共犯及反覆實施詐騙之虞，向雲林地院聲請羈押獲准。