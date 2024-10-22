暗指沖繩反基地示威者是「走路工」！　漫畫《島耕作》作者道歉了

▲ 《島耕作》作者聲明道歉。（圖／翻攝自官網）

圖文／CTWANT

知名職場漫畫《島耕作》系列，其最新作品《獨立董事島耕作》（社外取締役島耕作）目前正在日本漫畫雜誌Morning上連載。但最新一期的連載中，將反對沖繩基地建設的抗議者形容為「拿錢辦事」的人，因此引發喧然大波。後續《島耕作》作者弘兼憲史與Morning編輯部在官網發布道歉聲明，承認這是「輕率的判斷」，並表示會在單行本出版時修正相關內容。

根據日本媒體報導指出，在17日發售的《Morning》雜誌中，作品《島耕作》涉及到沖繩名護市邊野古新基地建設的抗議者，故事終將這些抗議者形容成是「拿日薪」參與抗議活動，結果引發喧然大波。

連載曝光後，引起許多讀者的不滿，認為漫畫中的描寫有失偏頗，對抗議者形象造成了不必要的影響。據了解，沖繩的邊野古地區自從新基地建設計劃啟動以來，一直是爭議不斷的焦點，當地居民與反對團體多次發起抗議活動，以阻止新基地的建設。但漫畫卻加入抗議者「拿日薪」的故事橋段，讓人質疑其抗議行為的真實性和純粹性，因此引發了爭議。

事後引發喧然大波後，作者弘兼憲史和《Morning》編輯部在官方網站發出聯合聲明，表示創作這段內容時，作者與編輯曾前往沖繩進行取材，以觀光業為主要調查對象。在此期間，聽到多位當地居民提及「有反對新基地建設的兼職工作」，因此將這一內容反映在作品中。然而，這些資訊並未經過當事人的確認，僅為道聽途說。

聲明中也提到「這些內容是未經當事人確認的傳聞，但我們卻以確定性的方式描寫，並讓登場角色說出這樣的台詞，而編輯部也未加修正便直接刊登，即使是虛構作品，也不得不承認這是輕率的判斷。」編輯部和作者對此表達歉意，並承諾在單行本出版時進行內容修正。

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