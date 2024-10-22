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機車族注意！「這交通工具」11月底前需完成掛牌　違者最高罰3600元

（圖／翻攝自交通部）

▲公路局表示，「微型電動二輪車」需於11月底前完成掛牌（圖／翻攝自交通部）

圖文／CTWANT

舊稱為電動自行車的「微型電動二輪車」已正式自2022年11月30日起納管，且2年內，也就是2024年11月29日前需完成掛牌、投保強制險才可以上路騎乘。新法規實施後，微電車之行駛也需符合未滿14歲不得騎乘、不得擅自改裝、時速上限25公里等相關規定，違者最高將處5400元罰鍰。

交通部公路局指出，今年11月30日為微電車最後領牌期限，若逾期未領牌將依道路交通管理處條例第77-1條處新台幣1200至3600元罰鍰，並將車輛當場移置保管。為免屆時領牌塞車，請車主盡早申請領牌。

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微電車與電輔自行車的差別

「微型電動二輪車」簡稱微電車，外型就像機車的外型沒有腳可以踩踏的踏板，動力以電力為主，車重含電池60公斤以下，今年11月30日之後需領牌才可上路；電動輔助自行車則是以人力為主、電力為輔，外型較接近腳踏車，車重為40公斤以下，還有腳踏板，也不需要領牌。

騎乘微電車應遵守以下規定：

1.微電車須年滿14歲才能騎乘。
2.配戴安全帽。
3.不得擅自改裝電子控制裝置。
4.不得載人。
5.車速不得超過25公里/小時。
6.不可酒駕、毒駕。
7.強制險到期前記得續保。
8.不得購買未經審驗合格之微電車。

微型電動二輪車掛牌作業規定

應備物品：
1.國民身分證正本（或軍人身分證或僑民居留證）及印章（個人名義）；公司、行號主管機關核准登記之公文（公司含登記表）或公司、行號主管機關核發之登記證明書及印章（公司行號名義）。
2.新領牌照登記書2張。
3.強制汽車責任保險保險證（辦理時有效期間30日以上）。
4.來歷證明：出廠證明或海關進口與貨物稅完（免）稅證明書。
5.統一發票（如有遺失得由原車主以切結方式辦理）。
6.微電車牌照規費：號牌1面300元、行照1枚150元。

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