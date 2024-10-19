送車禍傷者就醫！台中救護車竟被檢舉「未禮讓行人」　挨罰6千

▲卓蘭救護協會表示，8月間救護車因未禮讓行人遭到後車檢舉，近日收到6000元罰單。（圖／截取自臉書）



記者白珈陽／台中報導

救護車被檢舉達人盯上？苗栗卓蘭救護協會8月間至台中東勢執行救護任務，救護車在通過路口時，遭到後方駕駛錄影並向台中市警局檢舉，指救護車違規未禮讓行人，吃上6000元罰單。卓蘭救護協會說，當時救護車正在執勤，將向監理機關提供資料銷案。

苗栗卓蘭救護協會在臉書PO文表示，8月27日執勤一件砂石車翻覆案件，救護車準備將受傷駕駛送醫治療，行經台中市東勢區豐勢路與第五橫街口，未禮讓行人穿越斑馬線，行人則在斑馬線上停下禮讓救護車，卻遭後方駕駛錄影檢舉，救護協會事後也收到罰單。

協會說，救護車出勤行駛道路上比照一般車輛，超速、闖紅燈等違規也會收到通知單，將向監理機關提供佐證資料銷案。

針對此案，東勢警分局表示，經檢視檢舉影像，該部救護車行經路口時，確有未暫停禮讓行人通過情形，由於影像沒有聲音，當時救護車也未開啟警示燈，無法判斷救護車是否正在執行救護勤務，分局因此依客觀事實判斷後，依法舉發在案。

東勢警分局指出，案內救護車可檢具相關出勤證明向監理單位提出申訴，如確認該車屬執行救護勤務中，得以撤銷本件舉發單。