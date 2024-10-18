國小生不叫名字「都叫號碼」？　網：家長要求保護個資

▲現在學生都不叫名字了。（示意圖／取自pexels）



記者陳香菱／綜合報導

不少家長發現，現在國小生在和家人分享學校生活時，不再直呼同學姓名，而是改用座號稱呼，這種現象讓家長感到疑惑。就有一名老師指出，曾發生過被「神奇家長」質疑，直接叫名字的老師，不遵守個資法，所以都改叫號碼。

有一位媽媽在Threads上發文提問，「為什麼現在國小生都不叫同學的名字，都叫號碼？」並舉出例子：「媽媽，我們班18號說我牙齒很白」、「媽媽，我們班16號上課被老師罰站」。

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貼文一出，大多數人都認為，是因為太多名字「根本記不住」，「反正跟你講名字，你也不知道是誰」、「可能他自己也記不清」、「根本記不起來那些名字是誰」、「座號記得住，名字記不住」。

▲老師常叫學生座號。（示意圖／取自pixabay）



也有人推測「可能是老師常叫號碼」的原因，還有不少人分享了自己的叫法，「我都直接叫綽號，像是暴牙、高個子、152那種」、「只有比較好的朋友有名字，其他都叫號碼」、「看他住哪裡，這就是他的名字，像汐止男、花蓮女那些」。

就有一名老師跳出來回應，曾遇過家長投訴，「因為會有神奇家長，質疑老師不遵守個資法」、「家長認為直接叫名字，根本不在乎孩子感受」。網友看到後紛紛表示傻眼，「我覺得叫名字是一種禮貌欸」、「那小孩不用取名字了，直接給他一串號碼吧」。

但有人覺得這樣很像在監獄，「通常叫數字都是受刑人」、「因為國小就是小孩子的監獄，當然就習慣叫編號」。