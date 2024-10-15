離奇！身體不適遭祖先託夢　他赴納骨塔驚見「骨灰罈全擺地上」

▲台中豐原區觀音山納骨堂骨灰罈安置在地面。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中市豐原區觀音山歷經0403花蓮大地震後，導致納骨塔嚴重位移，市府便將骨灰罈暫放地面安置，但事隔6月仍未能妥善放置且未在第1時間通知，引起家屬質疑並怒批不被尊重；市府生命禮儀管理處今（15）日回應表示，目前已開工新設櫃位預計12月完工，市府並未拖延仍在積極應對中。

據了解，豐原觀音山納骨堂經歷0403花蓮大地震後，造成櫃位受損移位，相關單位為了修繕暫時將骨灰壇移出放置在地板，但全程卻未通知家屬，直到有民眾8月間身體不適遭先人托夢，他前往祭祀時此事才被揭穿曝光，透過與管理員對談現況才得知市府還在等廠商招標，且事隔6月無所作為。

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市府生命禮儀管理處表示，觀音山納骨塔因地震緣故導致3樓櫃位嚴重傾斜，且有部分骨灰罈掉落，為了避免更多骨灰罈損壞，本單位才將骨灰罈安置在原有樓層的地面上防護，絕非隨意移出，並強調市府於災後就開始規畫重建櫃位未曾拖延，且已在10月1日動工，預計12月16日完工，除此之外由於地震後馬上迎接清明節，家屬前來祭祖時皆有告知現況，因而引發未逐一通知的誤會。

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