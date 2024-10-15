LG集團大女婿驚爆不倫！　傳花2300萬包養人妻10年

▲尹關（左）與已故LG集團會長具本茂的長女具妍璟（右）結婚多年。（翻自《新東亞》）

圖文／鏡週刊

南韓LG集團「大駙馬」尹關（音譯），驚爆包養一名人妻將近10年，花費多達約10億韓元（約新台幣2366萬元）。事件爆發後，引發各界揣測與熱議。

尹關的妻子，是LG已故會長具本茂的長女具妍璟，換句話說，尹關可謂是LG集團的「大駙馬」。不過據《韓聯社》報導，尹關先前和南韓國稅廳打官司，爭對稅收問題進行訴訟，最終尹關的訴求被法院駁回，但判決書卻意外曝光這段「詭異的開銷」。

判決書內容顯示，尹關在2010-2019年間，對一名「熟人」與其孩子提供生活費、學費等開銷，甚至還提供免費住宿，花費金額多達約10億韓元。另外判決書也指出，尹關為美國公民，但涉嫌逃漏稅共123億韓元（約新台幣2.9億元）。

至於這位「熟人」是誰？現在引發各界猜測，有傳出這位熟人是一位名人的妻子。另外《中央日報》報導指出，判決書中記載尹關曾匯款給位於濟州島的國際學校，但尹關的小孩從未就讀該校，且尹關提供的公寓位於京畿道城南市盆塘區，種種線索讓外界猜測這個人妻可能是演員趙漢善的太太鄭海晶（정해정，音譯），不過趙漢善夫婦否認這項傳聞。

▲外傳被尹關包養的人妻，是演員趙漢善（右）的太太鄭海晶（左），但趙漢善已出面否認。（圖擷自Naver網站）



更多鏡週刊報導

【快訊】諾貝爾文學獎得主出爐！ 南韓女作家韓江獲獎

北韓說炸就炸！兩韓連接陸路被切斷 南韓投資42億全飛了

中國海警繞台軍演譏「海派甜心」 海巡署回擊了