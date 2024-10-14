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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數發部5年期政府AI發展戰略計畫　擬2026年上路、編列190億經費

▲▼數發部闕河鳴次長出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲數發部闕河鳴次長。（資料照／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院司法及法制委員會14日邀請相關部會列席就「政府機關導入AI提升效能」進行專題報告。數發部次長闕河鳴表示，已著手規劃5年期政府AI發展戰略計畫，預計編列190億經費，規劃2026年啟動，引導各政府機關善用 AI 技術，以智慧科技促進公共領域創新便捷服務。

數發部報告中指出，5年期政府AI發展戰略計畫，目前報請行政院審定，該計畫設定五大戰略，包括發展智慧化為民服務，鼓勵政府機關優先發展智慧客服，讓民眾「用問的」就能輕鬆地利用 AI 獲取政府服務；政府再以智慧客服之基礎，發展智慧櫃檯、智慧秘書，提供民眾透過 AI 的輔助來申辦政府業務以及得到精準政府服務，讓 AI 技術實質普惠民生，提供民眾全方位的智慧服務。

第二為建構自動化行政服務，引導政府機關利用 AI 技術協助公務同仁辦理常規、繁雜與耗時工作，包括協助文書處理與資料彙編功能的行政助手；協助系統建置及資安維護的資訊助手；以及聚焦於特定業務領域進行案件審議或決策輔助的特定業務助手等。

第三為完備 AI 資料與模型，設置政府資料經緯架構與隱私強化技術，在安全無虞且機敏資料去識別化之前提下，讓政府高品質業務資料得以跨機關傳輸與運用，作為政府發展特定業務領域之 AI 模型的訓練基礎，例如內政、衛福、經濟、稅務等政府業務領域，確保 AI 模型在輔助政府業務的穩定表現。

第四為打造數位平權智慧服務，政府應用 AI 技術必須考量所有利害關係人的需求，特別是高齡長者、身障人士與新住民等數位弱勢族群。數發部鼓勵政府開發 AI 服務時，必須符合無障礙設計；定期邀請民眾進行易用性測試，並蒐集民眾使用政府 AI 的回饋意見，據以精進民眾對政府 AI 的滿意度，讓所有人都能平等享受數位服務。

最後為厚植 AI 應用基礎環境，數發部將建立安全且合規的資料共通環境，讓各機關可以安全且有效率地取得所需資料，並投注資源提升政府網路通訊環境，擴大政府網路頻寬與資安防護措施。數發部也和人事行政總處、公務人員保障暨培訓委員會等人力培育機關合作，設計適當的 AI 技術與管理課程，並建構網實整合培訓模式，以培育各級公務同仁具備 AI 基礎能力與數位素養。

數發部也提到，目前已開始辦理各項 AI 應用的配套措施，協助各機關建構 AI 數位服務，如訂定公部門人工智慧應用手冊、辦理政府 AI 人才培力作業、推動數據公益及隱私強化技術應用、發展 AI 產品與系統評測機制、規劃 AI 風險分類框架。透過上述戰略計畫與配套措施，來推動數位轉型。

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