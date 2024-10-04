颱風假彰化男女路邊狂吵！飆國罵抄球棒對峙　車內娃兒狂哭

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣昨(3日)放颱風假，彰化市一輛白色休旅車，停在崙平北路上，車門大開，從車內傳來男女激烈爭吵聲，而且不僅飆國罵，還不時夾雜陣陣嬰兒狂哭聲，男子最後氣到下車抄出2支棒球棒，丟了一支到地上，女子撿起球棒當街對峙，2人在夜間爭吵聲特別響亮，引發不少民眾關心。警方表示，尚未接獲報案，但會進一步了解2人爭吵原因，以及是否涉及刑責。

▲彰化市男女吵架抄球棒對峙。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

有網友將影片上傳「社會事新聞影音」，事發在昨日晚間9點40分許，1輛白色轎車停在彰化市崙平北路路邊，男生當時坐在駕駛座、女子則坐乘客座，車上還有一名小嬰兒，但不知為何車門都打開，從裡面傳出激烈爭吵聲，聽不出是在為何事爭執，只聽出有類似飆國罵，女子也跟著回罵，你一言我一語，完全不理會車內還有一名被嚇到拚命狂哭的小嬰兒。

▲彰化市男女車內吵架，不斷傳來嬰兒暴哭聲。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

過沒多久男子忽然下車，先點了一根菸，再從後車廂內拿出2支球棒，將一支丟在地上，地上發出「鏮鏮」的清脆聲音，女子不甘示弱跟著下車撿起球棒，2人人手各一支，當街對峙，可憐的小嬰兒仍在車內暴哭，附近還傳來陣陣的狗吠聲，氣氛一度相當緊張，沒多久便開車離去。

彰化警分局指出，他們根據影片追查，該輛車是租賃車，但撥電話給當事人都沒有接電話，2名男女的關係，及當街爭吵原因，還需進一步了解，所幸男女2人沒有當街持球棒互砸，否則後果不堪設想。