　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

百齡橋下「無頭浮屍」遭魚啃食　父親悲喊：中秋才相聚竟成屍體

▲▼ 北市百齡橋龍舟碼頭的浮屍，被撈起時竟沒有頭顱。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲北市碼頭漂無頭浮屍，警方確認身分通知家屬，父親難以置信兒子身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市士林區百齡橋下的龍舟碼頭，在國慶日當天被民眾發現河岸漂著一具浮屍，警方獲悉後將人打撈上岸，發現該具遺體沒有頭顱，警方透過身上的證件、手機確認身分，並且通知家屬，顏姓死者的父親與弟弟也從彰化北上認屍，顏父表示，兒子中秋節還曾回彰化過節，無法相信他死亡的消息。

警方調查，在國慶日當天在北市龍舟碼頭的河岸邊，1名男子載浮載沉，打撈上來後從身上的證件、手機確認死者為33歲的顏姓男子，因為已經泡水多天，顏姓男子身上已經明顯腐爛，連頭顱也不見了，警方初步研判可能被魚類啃食所致。

警方確認身分後，立刻和顏的家人聯絡，發現顏父1日時因為聯繫不上兒子，已於4日通報失蹤人口協尋，父親在得知噩耗後也在顏的弟弟陪同下北上認屍，顏父表示，兒子儘管有時候精神狀況不佳，但應不至於會走上絕路。

據悉，顏姓男子來台北工作多年，平時在新北市汐止區租屋，沒有結婚也無女朋友，平時主要從事房仲工作，私下還有經營骨董生意，父親表示，今年中秋還有返回彰化老家探視，但沒想到再次見面竟是冰冷遺體。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／「館長」健身房遭衝撞　判決出爐
搭電梯「5F高速下墜至1F」奪命片曝光　巴西人妻慘死
「天使眼淚」回來了！　美景曝光
百齡橋下「無頭浮屍」遭魚啃食　父親悲喊：中秋才相聚
快訊／參加左營萬年季　女小吃攤用餐突暈倒死亡
101煙火被說太短！賈永婕現身「揭贊助內幕」
陸29歲「超級學霸」橫空出世　「4博士＋2博士後」還有一堆碩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

就差2秒！騎士搶快闖平交道挨罰6.7萬　辯閃車反被打臉

男開車撞「館長」健身房　法官認犯殺人未遂罪...重判5年8月

飆速直行！他見「前車猛撞左轉車」自摔　下秒翻滾起身畫面曝光

彰化倉庫驚竄大火！易燃物堆積狂燒　消防員破壞鐵捲門搶救

百齡橋下「無頭浮屍」遭魚啃食　父親悲喊：中秋才相聚竟成屍體

快訊／左營萬年季驚悚死亡！女小吃攤用餐突暈倒　送醫後不治

凱米颱風襲台！山老鼠偷400萬珍貴櫸木　埋農地等買主...11人慘了

車牌被盜「狂收罰單」又涉肇逃！監理站卻不給換牌　女車主崩潰

西班牙男犯下「10億詐騙案」消失5年！傳逃到台北　刑事局回應了

快訊／北投皇池溫泉偷拍海削113萬　主嫌「GOGO哥」遭起訴

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

就差2秒！騎士搶快闖平交道挨罰6.7萬　辯閃車反被打臉

男開車撞「館長」健身房　法官認犯殺人未遂罪...重判5年8月

飆速直行！他見「前車猛撞左轉車」自摔　下秒翻滾起身畫面曝光

彰化倉庫驚竄大火！易燃物堆積狂燒　消防員破壞鐵捲門搶救

百齡橋下「無頭浮屍」遭魚啃食　父親悲喊：中秋才相聚竟成屍體

快訊／左營萬年季驚悚死亡！女小吃攤用餐突暈倒　送醫後不治

凱米颱風襲台！山老鼠偷400萬珍貴櫸木　埋農地等買主...11人慘了

車牌被盜「狂收罰單」又涉肇逃！監理站卻不給換牌　女車主崩潰

西班牙男犯下「10億詐騙案」消失5年！傳逃到台北　刑事局回應了

快訊／北投皇池溫泉偷拍海削113萬　主嫌「GOGO哥」遭起訴

清邁水災撈到300公斤鯰魚5人才抱得動　飼主捐出「讓牠立功」

就差2秒！騎士搶快闖平交道挨罰6.7萬　辯閃車反被打臉

曝賴清德、韓國瑜國慶互動　矢板明夫：民主國家政治人物應有的風度

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

籲卓榮泰解決朝野僵局　李彥秀：政院傲慢心態不改恐難樂觀

馬英九嗆賴「新兩國論」臨時缺席國慶　綠委：沒高度也對韓國瑜很失禮

明晨還有一波低溫「北東偶有雨」　可能又有熱帶擾動

板橋浮洲成新北建設重點　議員黃淑君籲加速都市計畫檢討

韓國宣布12強賽35人培訓名單　亞運金牌11人入選

重現一雙鞋的故事　蔡麗青用誠心為老伯解決「腳患」

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

5寶媽網紅虐死童　5子女去處曝光

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

剛起步就變紅燈！女繼續過馬路遭撞死　駕駛棄車逃逸

國慶焰火散場　雲林高鐵站爆推擠衝突

百齡橋下「無頭浮屍」父悲：中秋才相聚

快訊／高雄婦今晨被撞不治　肇事駕駛逃逸

新北中和4樓公寓失火　疏散15人1送醫

即／北投皇池偷拍海削113萬　「GOGO哥」遭起訴

雲林回收場女工人遭絞碎慘死！職安署勒令停工

即／京華城案唯一認罪！北檢今提訊朱亞虎

目睹駕駛逼腳踏車讓道　騎士送7張罰單

他帶2金飾沒申報　拒繳150萬將拍賣

更多熱門

相關新聞

百齡「無頭浮屍」現況曝！警急找家屬驗DNA

百齡「無頭浮屍」現況曝！警急找家屬驗DNA

台北市士林區龍舟碼頭百齡左岸今(10日)下午4時許，水利處技工發現一具浮屍飄在水面上，連忙報警，沒想到警方撈起後卻驚見浮屍沒有頭顱。根據身上尋獲的證件，疑似為33歲顏姓男子，目前已聯繫家屬前往製作筆錄及口腔黏膜採樣。

即／北市百齡橋浮屍「沒有頭顱」！

即／北市百齡橋浮屍「沒有頭顱」！

即／北市百齡龍舟碼頭驚見浮屍！

即／北市百齡龍舟碼頭驚見浮屍！

員警超給力　「一通電話」尋獲失蹤25年民眾

員警超給力　「一通電話」尋獲失蹤25年民眾

男台61線高架橋上逆向漫步　女警送返家

男台61線高架橋上逆向漫步　女警送返家

關鍵字：

百齡橋無頭浮屍失蹤人口

讀者迴響

熱門新聞

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

5寶媽網紅虐死童　5子女去處曝光

快訊／國防部偵獲中共晚間9點50分發射火箭　高度位於大氣層外

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

新人突喊離職「原因驚呆他」！一票喊正常

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面