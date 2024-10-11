百齡橋下「無頭浮屍」遭魚啃食　父親悲喊：中秋才相聚竟成屍體

▲北市碼頭漂無頭浮屍，警方確認身分通知家屬，父親難以置信兒子身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市士林區百齡橋下的龍舟碼頭，在國慶日當天被民眾發現河岸漂著一具浮屍，警方獲悉後將人打撈上岸，發現該具遺體沒有頭顱，警方透過身上的證件、手機確認身分，並且通知家屬，顏姓死者的父親與弟弟也從彰化北上認屍，顏父表示，兒子中秋節還曾回彰化過節，無法相信他死亡的消息。

警方調查，在國慶日當天在北市龍舟碼頭的河岸邊，1名男子載浮載沉，打撈上來後從身上的證件、手機確認死者為33歲的顏姓男子，因為已經泡水多天，顏姓男子身上已經明顯腐爛，連頭顱也不見了，警方初步研判可能被魚類啃食所致。

警方確認身分後，立刻和顏的家人聯絡，發現顏父1日時因為聯繫不上兒子，已於4日通報失蹤人口協尋，父親在得知噩耗後也在顏的弟弟陪同下北上認屍，顏父表示，兒子儘管有時候精神狀況不佳，但應不至於會走上絕路。

據悉，顏姓男子來台北工作多年，平時在新北市汐止區租屋，沒有結婚也無女朋友，平時主要從事房仲工作，私下還有經營骨董生意，父親表示，今年中秋還有返回彰化老家探視，但沒想到再次見面竟是冰冷遺體。

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