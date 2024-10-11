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賴總統雙十演說　美籲北京克制、卜睿哲盼中國正面回應

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

美國今天呼籲北京勿藉總統賴清德演說舉行軍演。前AIT理事主席卜睿哲形容雙十演說內容溫和，未多提中國威脅，盼北京正面回應。前白宮官員杜如松也說，國慶演說內容比就職演說更克制，就看中國怎麼接球。

賴總統今天發表任內首次國慶演說。多家外媒著重報導賴總統強調中華人民共和國無權代表台灣，也稱他提出願與中國合作應對全球挑戰，態度兼具自信、堅定與溫和。

至於美國怎麼看賴總統演說，國務院發言人中午以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時指出，台灣總統在雙十節發表公開演說是多年的傳統。這是例行性、聚焦國內議題的演說，北京過去對此幾乎沒有做出任何回應。今年應該也不例外。

「我們不會揣測中國今年會怎麼做，但我們認為，沒有理由將例行的年度慶祝活動作為軍事演習的藉口。我們敦促北京保持克制。」

學界看法方面，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）接受中央社採訪時表示，賴總統沒有提太多中國軍事威脅及脅迫，而這些威脅真實存在。

他說，期盼中國能夠對「我看來溫和的演說」做出正面回應。但依照中國統戰邏輯及對民進黨的不信任，北京不會正面回應。

賴總統相對克制的演說，是否將影響台灣的國際地位及對外關係？卜睿哲預計不會有任何變化。

▲▼卜睿哲專題講座-「構築堅韌之島: 困境中選擇台灣的未來」。（圖／亞太堅韌研究基金會提供）

▲前AIT理事主席卜睿哲。（圖／亞太堅韌研究基金會提供）

他表示，國際支持主要體現在具體行動上，過去幾年這類支持明顯增加，派遣軍艦通過台海就是一例。不過，大多數國家考量到與中國的關係，不會公開表達支持，但國際明顯對台灣的處境感到同情。

前國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）上午也推文指出，賴總統的雙十演說比他的就職演講更加克制。

杜如松說，未來的發展有兩種可能。如果中國以升級行動回應賴總統克制的態度，台灣就沒有進一步克制的誘因。如果中國也以克制回應，那就為穩定創造了條件。

他表示，有意見認為，無論一方做什麼，另一方必然會升級局勢，例如北京或許會說台灣無論如何都會升級政治語言，台灣則稱中國怎麼樣都會加大軍事行動。這種宿命論將導致惡性循環。

杜如松指出，如今賴總統已向穩定邁出了一步。從北京的角度看，這步可能並不完美，但確實是向「避免升級」邁出的明確步伐。現在的重點是，北京會選擇升級，還是會展現克制。

根據台灣國防部示意圖，共計41共機、共艦及公務船於國慶前夕持續在台海周邊活動。國慶當天，中國執行運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外。

 
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