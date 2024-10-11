　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列空襲貝魯特市中心　22死117傷

▲▼以色列空襲貝魯特市中心22死117傷。（圖／路透社）

▲以色列空襲貝魯特市中心22死117傷。（圖／路透社，下同）

文／中央社貝魯特10日綜合外電報導

以色列今天空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心，根據黎巴嫩衛生部公布的最新數字，已有22人死亡、117人受傷。這是以色列上月加強作戰以來，貝魯特市中心遭遇過傷亡最慘重的攻擊。

法新社報導，以色列上月加強空中作戰後，貝魯特市中心今天第3度遭遇攻擊。

2個多星期以來，以色列反覆轟炸貝魯特南郊，也就是黎巴嫩什葉派伊斯蘭政治和軍事組織「真主黨」（Hezbollah）的重要據點，但空襲行動很少鎖定市中心。

黎巴嫩衛生部在最新聲明中表示：「根據更新後的傷亡統計，以色列敵軍今晚對首都貝魯特的攻擊，造成22死117傷。」

▲▼以色列空襲貝魯特市中心22死117傷。（圖／路透社）

黎巴嫩國家通訊社（NNA）稍早報導，今天的空襲擊中人口稠密的恩維里區（Nweiri）和巴士達區（Basta）。第一次空襲鎖定恩維里區一棟8層樓建物的3樓，另一次空襲擊中巴士達區一棟4層樓建築物，導致建物「完全倒塌」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列南部社區，引爆加薩走廊（Gaza Strip）戰爭。黎巴嫩真主黨作為哈瑪斯的盟友，翌日即開始與以色列交火，目的是支持以色列砲火下的巴勒斯坦人。

但以色列自今年9月23日起加強空襲黎巴嫩境內目標，根據官方數據，已有超過1200人因此喪生，逾100萬人被迫逃離家園。

ET快訊
快訊／別了！NBA聖堂射手　3冠老將宣布退役

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賴總統雙十演說　美籲北京克制、卜睿哲盼中國正面回應

以色列空襲貝魯特市中心　22死117傷

美9月CPI高於預期！美股收黑57點　台積電ADR跌0.73％

詐騙超過10億　義大利重犯「逃到台北」

太陽風暴「強烈磁暴」來襲　地球大範圍夜空可見極光

男釣1公斤大鯰魚！回家剖開驚見「人骨、指甲」　他返事發地嚇傻

密爾頓颶風登陸佛州　2個「奪命龍捲風」至少4死、320萬戶停電

首位亞洲女得主！南韓作家韓江獲「諾貝爾文學獎」　背景曝光

快訊／以色列坦克砲轟聯合國駐軍　2人送醫

快訊／2024諾貝爾文學獎得主出爐　南韓女作家韓江獲獎

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

熱舞社同學結婚秒變成發　新人+賓客跳舞全場嗨翻

賴總統雙十演說　美籲北京克制、卜睿哲盼中國正面回應

以色列空襲貝魯特市中心　22死117傷

美9月CPI高於預期！美股收黑57點　台積電ADR跌0.73％

詐騙超過10億　義大利重犯「逃到台北」

太陽風暴「強烈磁暴」來襲　地球大範圍夜空可見極光

男釣1公斤大鯰魚！回家剖開驚見「人骨、指甲」　他返事發地嚇傻

密爾頓颶風登陸佛州　2個「奪命龍捲風」至少4死、320萬戶停電

首位亞洲女得主！南韓作家韓江獲「諾貝爾文學獎」　背景曝光

快訊／以色列坦克砲轟聯合國駐軍　2人送醫

快訊／2024諾貝爾文學獎得主出爐　南韓女作家韓江獲獎

鹽酥雞開店當天就氣爆　老闆「二度灼傷」仍年收破億

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

Intel發表首款Core Ultra桌上型AI PC處理器　10月下旬上市

「宜蘭進入雨季」　氣象專家：共伴效應導致異常降雨

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

今晨17.6度℃「3地區有雨」　明晚大台北水氣增

賴總統雙十演說　美籲北京克制、卜睿哲盼中國正面回應

以色列空襲貝魯特市中心　22死117傷

美9月CPI高於預期！美股收黑57點　台積電ADR跌0.73％

賴清德國慶演說　陸學者：「兩國論」越見清晰

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

國際熱門新聞

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

以色列坦克砲轟聯合國駐軍　2人送醫

外籍學者分析賴演說：北京彈藥少很多

詐騙超過10億　義大利重犯逃到台北

飛機停飛！他護照被蓋「1罕見章戳」

強烈磁暴來襲　地球大範圍可見極光

密爾頓奪命龍捲風至少4死　320萬戶停電

首位亞洲女得主！南韓作家韓江獲諾貝爾文學獎

美9月CPI高於預期　美股收黑57點

陸女三寶在韓高速公路「絕命逆向」1死3傷

2024諾貝爾文學獎　南韓作家韓江獲獎

以色列空襲貝魯特市中心　22死117傷

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

快訊／國防部偵獲中共晚間9點50分發射火箭　高度位於大氣層外

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

《黑白大廚》黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」

手機、筆電放桌上沒人拿！他曝台灣人「最常偷4物」

國慶焰火散場　雲林高鐵站爆推擠衝突

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

看煙火許願　韓盼吵架時別再被李佳芬拔頭髮

5寶媽網紅虐死童　5子女去處曝光

重押輝達！　上櫃光電業單井砸逾億元買9040股

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　超閃鑽戒曝光

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面