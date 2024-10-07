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瘋電影／愛殺特攻隊　李善均遺作幽默卻遺憾

文／賴賴

▲▼愛殺特攻隊。（圖／車庫）

瘋言瘋語：

因為卡司當作休閒娛樂片來觀賞，無庸置疑男女主演技到位，但最令人耳目一新的是歌舞劇的安排，加上古早味的舞台表演方式，讓整部片的藝術情懷相當到位，而劇本也極具有娛樂價值和創新新鮮感，難得的好作品，娛樂效果絕佳，有趣又有格調的作品，非常推薦。

特別是已故的李善均，他拼命接戲的勞模精神，卻也真的帶動他本身的藝術才能，而感到相當可惜，只是兩個到位的演員，特別是李荷妮的演技，這樣勇敢的作品，非常喜歡，文青會喜歡的質感和創意。

片　　名：愛殺特攻隊
英文片名：Killing Romance
類　　型： 愛情
上映日期： 2024-10-10　
片　　長：106分
導　　演: 李元錫
主　　演: 李荷妮,李善均.
類型: 劇情 / 愛情
國　　家：韓國
語　　言：韓語

劇情大綱

故事敘述因爛演技而淪為笑柄的大明星如來（李荷妮飾），逃離現實生活，在某個島嶼遇見救了自己一命的財閥喬納森（李善均飾），兩人結婚並展開全新的生活，如來也宣布引退。 而孤單的考生範宇（孔明飾）在得知自己最愛的明星如來搬到隔壁成為鄰居後，每天都開心地在頂樓享受粉絲見面會。

▲▼愛殺特攻隊。（圖／車庫）

▲超誇張的土豪，極度自戀。

▲▼愛殺特攻隊。（圖／車庫）

▲當紅女星女主嫁給土豪後，過著失去自由的生活。

▲▼愛殺特攻隊。（圖／車庫）

▲女主逃亡，土豪把整個島翻過來找。

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瘋電影愛殺特攻隊賴賴李荷妮李善均.

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