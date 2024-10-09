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2024世界大學排行揭曉！　台大「全球第172」下滑20名

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲台灣大學是台灣排名最高的大學院校、世界排名第172。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社記者陳韻聿倫敦9日專電

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）9日公布2025年世界大學排名，英國牛津大學破排行榜紀錄，連續第9年蟬聯世界第一。台灣大學是台灣排名最高的大學院校、世界排名第172，但與上一年相較退步20名。

台大在2024年THE世界大學排行榜排名第152，較2023年（第187名）進步35名，但此次再度排名下滑，來到第172。

世界排名次佳的台灣大學院校是中國醫藥大學，排名位於第301至第350名區間。其他入榜的台灣大學院校世界排名都在第401名（含）以後；排名位於第401至500名區間的台灣大學院校有亞洲大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學、台北醫學大學。

▲▼泰晤士世界大學排名。（表／記者張方瑀製）

這是THE第21次發布世界大學排名，此次總計有來自115個國家地區的2092所大學院校入榜。

根據THE提供的資料，此次入榜率未達75%。也就是說，申請參與排名的大學院校之中，因為未達門檻而最終未獲納入榜單者，占比逾25%。

分析台灣大學院校在世界排行榜的表現，THE告訴中央社，此次入榜的台灣大學院校有47所，較上一次增加2所。在台灣排名前10的台灣大學院校之中，除了台大退步20名，其他大學院校的排名區間皆與上一年持平。

整體而言，在獲納入世界排行榜的47所台灣大學院校之中，僅有2所的世界排名較上一年上升。

THE分析，與全球平均值相較，台灣的大學院校在「產業」（Industry）此項評量指標表現突出；在「研究品質」（Research Quality）、「教學」（Teaching）和「國際展望」（International Outlook）這3項指標的表現，則有待提升。

在世界排行榜方面，2025年世界排名前10的大學院校依序是英國牛津大學；美國麻省理工學院（MIT）、哈佛大學、普林斯頓大學（Princeton University）；英國劍橋大學；美國史丹佛大學、加州理工學院（Caltech）、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）；英國倫敦帝國學院（Imperial College London）；美國耶魯大學。

THE指出，牛津大學打破哈佛大學在2004至2011年連續8年蟬聯世界排名第1的紀錄，此次在2025年世界排行榜達成連續第9年奪冠。

在2025年世界排名前50的大學院校之中，來自美國的有23所、來自英國的有7所，英、美合計囊括6成世界排名前50的大學院校。

儘管如此，THE指出，英、美大學院校的全球聲望有下滑趨勢，其中英國主要是受大學院校的財務狀況影響。

資源不足、本國學生學費多年未調漲、國際學生來源縮減，這是其中幾個常被提及的英國高等教育財務危機發生原因。

至於中國的大學院校，世界排名最佳的前3所大學依序是清華大學（第12名）、北京大學（第13名）、復旦大學（與英國倫敦國王學院並列第36名）。

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