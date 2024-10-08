國1林口段9車連環撞！轎車全毀畫面曝　2人受傷送醫

▲國1林口9車追撞2人受傷送醫。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

國1北向39.7公里林口路段，今（8）日11時52分發生9車追撞事故，警消抵達後協助2名傷者送醫，經醫師診治後無大礙，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊指出，8日11時52分左右接獲通報，國道1號北向39.7公里林口路段，有9部車事故，警消抵達後協助2名傷者送醫，經醫師診治後無大礙。

據員警初步了解，63歲陳姓男子駕駛大貨車，疑似未保持行車安全距離，追撞前方55歲的李姓男子駕駛的銀色小客車後，造成總共9部車事故，其中71歲賴姓女子駕駛的小貨車側翻，賴女雙腿割傷及頸部拉傷，63歲吳姓女駕駛右手扭傷，2人送林口長庚醫院診治均無生命危險，各車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警方表示，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲用路人行車應保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵打開危險警示燈警示後車，雨天行車放慢車速拉大車距，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。