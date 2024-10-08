破移工集團「51人擠爆警局」　板模、種菜、摘柚子...工作超多元

▲嘉義縣專勤隊聯手友軍單位，動員75名執法人員查處跨國非法仲介集團 。（圖／內政部移民署南區事務大隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊等單位，今年7月間陸續在嘉義縣溪口鄉等地，查獲29名泰國籍非法外籍人士，經清詢後發現是透過以賴嫌為首的非法仲介集團指派專人引介、接送及窩藏，經蒐集相關證據後報請嘉義地檢署檢察官指揮，並會同友軍單位，共動員75名執法人員，於日前凌晨3時兵分10路，前往主嫌及移工之多處藏匿地點外佈崗埋伏，一舉查獲51名泰國籍非法外籍人士，順利拘提5名集團成員到案，並查扣派工紀錄簿、記帳簿、手機及不法所得22萬元等證物，全案現依違反入出國及移民法與就業服務法擴大偵辦中。

▲51名非法外籍人士集中於嘉義縣警察局民雄分局禮堂等候調查 。（圖／內政部移民署南區事務大隊提供）

經專案小組初步調查，非法仲介集團先透過成員於泰國當地，或利用手機通訊軟體，招攬及協助泰國人士入境臺灣工作，每人事前即收取約新臺幣3萬元至8萬元不等代辦費，導致許多外籍人士還沒上工即先背負高額債務。

來臺後，集團依工作性質，再從每日工作所得中抽取200元至400元不等之仲介費，此外還每日收取車資100元及每月房租2,000元至2,700元，造成非法工作的外籍人士每月實拿薪資所剩無幾，且集團旗下平日約保有50至60名非法外籍人士可調派，引介的工作項目相當多元，除從事種菜、拔草、摘柚子及酸菜加工等農務外，還有從事工地板模、噴砂、水產加工等。

此外，外籍人士皆由賴嫌及集團司機負責接送，且為規避查緝，刻意於每日凌晨4、5時即接送及派工，行事相當低調，未料行蹤早已被嘉義縣專勤隊掌握。

▲專案小組人員進行戒護及逐一確認非法外籍人士身分 。（圖／內政部移民署南區事務大隊提供）

由於非法仲介集團警覺心相當高，且窩藏非法外籍人士的處所皆位於偏僻鄉間，部分處所不易埋伏蒐證，為避免偵查行動曝光，專案小組特別運用無人機設備掌握非法外籍人士行蹤及動線。經勘查後發現非法外籍人士數量相當多，於是結合移民署南區事務大隊科技偵查隊、雲林縣、嘉義市及臺南市專勤隊，以及嘉義縣警察局外事科、民雄分局、刑事警察大隊及海巡署艦隊分署第十三海巡隊等友軍單位共75人，利用優勢的人力編排及天羅地網般的勤務布署，讓四處逃竄躲避的不法集團分子與外籍人士僅能乖乖束手就擒。

▲專案小組人員戒護非法外籍人士至嘉義縣專勤隊接受調查。（圖／內政部移民署南區事務大隊提供）

嘉義縣專勤隊隊長羅金定表示，未來將持續聯合各治安機關，掃蕩及查處非法外來人口，除追查非法雇主，並將加強溯源，深入追查打擊幕後非法仲介集團，以保障國人合法工作權益及展現政府執法決心，呼籲民眾切勿以身試法，依據就業服務法規定，僱用來路不明的外來人口非法工作，最重可處75萬元罰鍰；非法仲介外國人工作，最高可處50萬元罰鍰，而意圖營利仲介者，恐再面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。民眾若是發現不法情資，歡迎踴躍向嘉義縣專勤隊(電話：05-3625162)檢舉。