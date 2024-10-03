烏軍死守2年抵不住！　俄羅斯宣布拿下「戰略重鎮」布格列達爾

▲烏克蘭東部的重要戰略據點布格列達爾（Vuhledar）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯軍方2日宣布，佔領烏克蘭東部的重要戰略據點布格列達爾（Vuhledar），這也是烏俄戰爭自2022年2月持續至今以來，俄軍首次攻下此地。目前俄軍已掌控烏克蘭近五分之一的領土。

根據《路透社》報導，俄羅斯軍方2日宣布，佔領烏克蘭東部城鎮布格列達爾（Vuhledar，又譯胡歷達爾），目前俄軍已掌控烏克蘭近五分之一的領土，凸顯出俄羅斯在兵力和物資上的巨大優勢。

布格列達爾是烏東重要據點，俄軍在2023年1月就曾大舉進攻，當時俄羅斯軍方採取人海戰術正面攻擊，但因地形複雜等因素收效甚微，傷亡慘重。如今，這個戰前人口達1.4萬人的小鎮已被砲火打得滿目瘡痍。

烏克蘭東部軍區司令證實，烏軍已接到命令從布格列達爾撤離，避免被俄軍包圍，以「保護人員和軍事設備」為首要目標。據《莫斯科少共報》報導，最後一支駐守該地的烏克蘭軍隊，以頑強抵抗聞名的第72步兵旅，已於1日深夜撤離。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾強調，莫斯科的主要戰略目標是完全控制包括頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）在內的整個頓巴斯（Donbas）地區。目前，俄軍已經占領該地區約80%的領土。