　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國海警首赴北極海　分析：北約國家擔憂將加強合作

▲中俄海警進行北太平洋聯合巡航，陸海警船首次進入北極海海域。（圖／翻攝玉淵譚天）

▲中俄海警船駛入北極海。（圖／翻攝玉淵譚天）

文／中央社台北6日電

中俄兩國海警船1日聯合駛入北極海，是中國海警船首度駛入北極海。專家分析，中國以「近北極國家」自居，派遣海警船旨在凸顯中國有權在北極地區行動，但也將引發美國等真正臨北極的北約國家擔憂，進而加強合作。

南華早報以「中國首次與俄羅斯海警在北極海巡邏，揭露了哪些野心？」為題報導，指這是中俄海警船首度聯合駛入北極海，也是中國海警船首度駛入北極海，而駛入當天10月1日正是中共建政75週年，央視在2日發布了現場畫面。

但報導指出，當時中俄一同編隊行駛的4艘海警船行蹤，日前在駛入白令海時即已被美國海岸防衛隊掌握。當時，這4艘中俄海警船正在俄羅斯專屬經濟區內航行，並向東北方向行駛。

▲中俄海警進行北太平洋聯合巡航，陸海警船首次進入北極海海域。（圖／翻攝玉淵譚天）

報導提到，中國海警近來加強了在主要焦點海域的活動，像是在具有主權爭議的南海島礁，已與菲律賓海警發生一系列對抗。而中國海警在北極海的活動表明，其行動範圍不僅限於近海，還可能擴展到中國試圖凸顯其存在的其他國際水道。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員孔適海（Isaac Kardon）表示，中國海警的行動符合其領導人將中國打造為「北極強國」的明確雄心。雖然中國海警短期內不太可能在北極維持定期部署，但卻是中國尋求在北極進行更廣泛活動，最終獲得更多權利及資源的開始。

報導引述美國國防部2023年發布的報告指出，中國海警擁有150多艘總重逾1000噸的近海和遠洋巡邏船，其中包括20多艘從中共海軍移交的護衛艦，一些艦艇更配備了直升機設施、大容量水炮等裝備。而這些移交海警的艦艇，設計目的是便於遠海作業，且能長時間停留。

▲中俄海警進行北太平洋聯合巡航，陸海警船首次進入北極海海域。（圖／翻攝玉淵譚天）

華府智庫哈德遜研究所高級研究員歐德高（Liselotte Odgaard）表示，中國透過海警船在北極海活動，展示了在北極地區行動的能力，並證明中國是個「近北極國家」，進而追求本國在北極地區（包括遠離中國的地區）展開活動的「合法權利」。

但歐德高認為，中國在北極的活動，將增加真正臨北極的美國、加拿大、挪威、丹麥等北約成員國擔憂，其中包括俄羅斯聯手中國在當地加強合作。因此，這些國家的海岸防衛隊未來勢必會加強合作。

報導提到，為因應中國在北極地區不斷增加的存在，美國國防部已於7月更新了對北極地區的策略，並認為中國將北極地區納入其「長期規劃」，尋求增加影響力和活動。（編輯：邱國強）1131006

ET快訊
東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」　母準備2套衣
逸祥昔因「紅蟳事件」遭退婚　舊愛回應了
愛車遭壓動不了…車主仍收繳費單傻眼　高市府回應了
快訊／大雷雨狂轟中南部　5縣市示警範圍曝
台灣TOYOTA bZ4X降價了！　僅限50輛
快訊／雨彈往南！大雷雨灌2縣市　慎防淹水
獨／帝王蟹價格崩盤！將近腰斬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國海警首赴北極海　分析：北約國家擔憂將加強合作

突襲周年重操舊業！哈瑪斯朝以色列「發射火箭彈」　攻擊追悼活動

網美「偷東西」還拍片！被抓包po網討拍　狂吸200萬流量

國安官員：賴清德國慶演說後　共軍恐藉機發動「利劍B」環台軍演

女幸運中千萬元大獎　男友立刻辭職「要她買跑車」家人狂要錢崩潰

美選倒數！賀錦麗民調2％超前　7大搖擺州陷膠著

AV女優「全裸陳屍床上」！遭砍殺多刀斃命　生前貼文曝光

韓前總統女兒酒駕撞車！飲酒7hrs「違停、闖紅燈」　怒甩警察手畫面曝

和飛機拔河！小學生VS世界最大「空中巨無霸」　結果曝光

印尼性旅遊產業！娶「臨時新娘」陪睡做家事　出境就離婚

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

中國海警首赴北極海　分析：北約國家擔憂將加強合作

突襲周年重操舊業！哈瑪斯朝以色列「發射火箭彈」　攻擊追悼活動

網美「偷東西」還拍片！被抓包po網討拍　狂吸200萬流量

國安官員：賴清德國慶演說後　共軍恐藉機發動「利劍B」環台軍演

女幸運中千萬元大獎　男友立刻辭職「要她買跑車」家人狂要錢崩潰

美選倒數！賀錦麗民調2％超前　7大搖擺州陷膠著

AV女優「全裸陳屍床上」！遭砍殺多刀斃命　生前貼文曝光

韓前總統女兒酒駕撞車！飲酒7hrs「違停、闖紅燈」　怒甩警察手畫面曝

和飛機拔河！小學生VS世界最大「空中巨無霸」　結果曝光

印尼性旅遊產業！娶「臨時新娘」陪睡做家事　出境就離婚

中華桌球女團3比0橫掃馬爾地夫　亞錦賽首戰過關

大成功！媽祖文化祭+國慶煙火暖場600秒　西螺大橋萬人湧入　

獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了　ILY:1在台首唱給家人聽

賴清德拋「祖國論」　蔣萬安曝當下「驚訝指數不低」盼別影響雙城

32歲日男擇偶「要E罩杯以上」　條件曝光！網喊：PR99隨便挑

劉亦菲的LV訂製包硬塞兩支手機超擠　看NBA熱身賽天菜「艾菲」也在場

搭Uber「信義→新莊」花4585元...遭官方指截圖造假！妹子反擊了

東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

生了3孩「婆婆狂討錢」　她心寒提離婚！網看傻：老公在幹嘛

28人名單基本上不會變動　曾豪駒談旅外投捕選擇考量

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

國際熱門新聞

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

女大生遭3男性侵數小時　男好友被綁樹上毆打

墨西哥市長「上任6天遭暗殺」　身首異處照瘋傳

以色列巴士站疑恐攻　19歲正妹女警身亡

即／89歲上皇后美智子「家中跌倒」緊急送醫

清邁大象被洪水沖走　象夫輕撫屍體痛哭

全機播出色色片　乘客崩潰：關不掉

只吃薯條、洋芋片！12歲少女竟吃出罕病「慘失明」

日本變窮？上班族餐費「低於新台幣100」

英消防員拍遺體照傳好友笑「有肥屍」...下場慘了

千萬YTR開車滑手機　下秒撞爛麥拉倫超跑

真主黨爆炸案　華郵：台灣金阿波羅真不知情

車禍後腦骨缺損！男露半顆腦街上趴趴走

印尼性旅遊！臨時新娘陪睡做家事

更多熱門

相關新聞

石破茂迎考驗　料友台、中日關係無變化

石破茂迎考驗　料友台、中日關係無變化

石破茂在四次角逐總裁寶座失利後，最終還能脫穎而出，被外界形容是「石破天驚」。日本的國內外環境正處在急遽的變化之中，無論是內政和外交，石破茂都會面臨重大的考驗。

無法助烏克蘭防空？　美：避免捲入戰爭

無法助烏克蘭防空？　美：避免捲入戰爭

陸海警船首次進入北極海海域 協同俄羅斯海警聯合巡航

陸海警船首次進入北極海海域 協同俄羅斯海警聯合巡航

新北深夜入山陀兒海警範圍！　估市區陣風10級、郊區12級

新北深夜入山陀兒海警範圍！　估市區陣風10級、郊區12級

烏克蘭須急迫改變　承認正在失敗

烏克蘭須急迫改變　承認正在失敗

關鍵字：

海警北極海北冰洋北約

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面