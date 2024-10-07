中國海警首赴北極海　分析：北約國家擔憂將加強合作

▲中俄海警船駛入北極海。（圖／翻攝玉淵譚天）



文／中央社台北6日電

中俄兩國海警船1日聯合駛入北極海，是中國海警船首度駛入北極海。專家分析，中國以「近北極國家」自居，派遣海警船旨在凸顯中國有權在北極地區行動，但也將引發美國等真正臨北極的北約國家擔憂，進而加強合作。

南華早報以「中國首次與俄羅斯海警在北極海巡邏，揭露了哪些野心？」為題報導，指這是中俄海警船首度聯合駛入北極海，也是中國海警船首度駛入北極海，而駛入當天10月1日正是中共建政75週年，央視在2日發布了現場畫面。

但報導指出，當時中俄一同編隊行駛的4艘海警船行蹤，日前在駛入白令海時即已被美國海岸防衛隊掌握。當時，這4艘中俄海警船正在俄羅斯專屬經濟區內航行，並向東北方向行駛。

報導提到，中國海警近來加強了在主要焦點海域的活動，像是在具有主權爭議的南海島礁，已與菲律賓海警發生一系列對抗。而中國海警在北極海的活動表明，其行動範圍不僅限於近海，還可能擴展到中國試圖凸顯其存在的其他國際水道。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員孔適海（Isaac Kardon）表示，中國海警的行動符合其領導人將中國打造為「北極強國」的明確雄心。雖然中國海警短期內不太可能在北極維持定期部署，但卻是中國尋求在北極進行更廣泛活動，最終獲得更多權利及資源的開始。

報導引述美國國防部2023年發布的報告指出，中國海警擁有150多艘總重逾1000噸的近海和遠洋巡邏船，其中包括20多艘從中共海軍移交的護衛艦，一些艦艇更配備了直升機設施、大容量水炮等裝備。而這些移交海警的艦艇，設計目的是便於遠海作業，且能長時間停留。

華府智庫哈德遜研究所高級研究員歐德高（Liselotte Odgaard）表示，中國透過海警船在北極海活動，展示了在北極地區行動的能力，並證明中國是個「近北極國家」，進而追求本國在北極地區（包括遠離中國的地區）展開活動的「合法權利」。

但歐德高認為，中國在北極的活動，將增加真正臨北極的美國、加拿大、挪威、丹麥等北約成員國擔憂，其中包括俄羅斯聯手中國在當地加強合作。因此，這些國家的海岸防衛隊未來勢必會加強合作。

報導提到，為因應中國在北極地區不斷增加的存在，美國國防部已於7月更新了對北極地區的策略，並認為中國將北極地區納入其「長期規劃」，尋求增加影響力和活動。（編輯：邱國強）1131006