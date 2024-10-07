快訊／雨彈往南！大雷雨灌2縣市　慎防淹水

▲部分地區出現大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

受到東北季風影響，各地降雨明顯，中央氣象署今（7日）下午4時15分針對屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，大雨範圍擴大到13縣市，低窪區慎防淹水。

氣象署表示，東北季風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸、南投、嘉義以南及台北、新竹至雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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▲13縣市發布大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，屏東縣、高雄市大雷雨持續時間至下午5時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：07日下午至08日上午

＊大雨：基隆北海岸、台北市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

大雷雨即時訊息

影響時間：07日白天

＊警戒區域

高雄市：旗山區、美濃區

屏東縣：屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、竹田鄉