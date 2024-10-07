　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

颶風海倫剛走密爾頓將至　美佛州準備「7年來最大規模疏散」

▲ 海倫颶風帶來毀滅性災情。（圖／路透）

文／中央社

毀滅性颶風海倫（Helene）前腳剛走，緊接著颶風密爾頓（Milton）在墨西哥灣增強，朝佛羅里達州西岸移動，佛州今天為2017年以來最大規模的疏散做準備。

路透社報導，總部位於邁阿密的美國國家颶風中心（U.S. National Hurricane Center）表示，今天從熱帶風暴增強為颶風的密爾頓預計將於9日早上登陸，最有可能侵襲人口稠密的坦帕灣（Tampa Bay）地區附近。

新形成的密爾頓颶風有可能影響不久前才遭海倫颶風重創的地區，海倫於9月26日自佛州大彎地區（Big Bend）登陸。

佛州緊急管理部門主任賈斯禮（Kevin Guthrie）敦促民眾為「自2017年颶風艾瑪（Irma）以來最有可能發生的最大規模疏散」做好準備。

截至美國東部時間今天下午5時（台灣時間7日清晨5時），密爾頓位於坦帕西南偏西約1295公里處。國家颶風中心表示，最大持續風速為每小時140公里。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）警告，與海倫相比，密爾頓可能會引發更高的風暴潮和更多停電，海倫造成的破壞可能會惡化。

根據法新社，美國總統拜登聽取有關密爾頓的簡報，並在聲明中表示，政府正在準備「救生資源」。

他也下令向北卡羅來納州增派500名現役軍人，與已經在當地的1000名其他部隊、6000名國民兵和7000名聯邦人員一起協助海倫颶風災區救災和復原工作。（譯者：陳昱婷／核稿：曾依璇）

ET快訊
柯文哲餐會上大談「花名冊」？　顧立雄否認在場
許家蓓今告別式　追憶影片曝光
快訊／國家警報響！大雷雨轟雙北　警戒區曝
台男受中國幫助撤黎巴嫩　他哭訴：我們的「祖國就是中國」
一中商圈大亂鬥！　3女混戰
雨彈連炸3天「下最大時間曝」　最快周三有颱風
快訊／日圓走貶！現鈔逾2個月最甜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

稱「哈瑪斯捲土重來」！以軍再轟加薩北部　圍困難民營

浴火英雄「餐費僅75元」！　南韓消防員窮到連超商便當也買不起

颶風海倫剛走密爾頓將至　美佛州準備「7年來最大規模疏散」

日本變窮了？上班族平均餐費「低於新台幣100」　為省錢乾脆不吃

以防長警告伊朗　傷害以色列下場「就像加薩、黎巴嫩」

美國總統「選舉人制度」5大重點一次看懂！　誰先拿270票就當選

真主黨首度攻破鐵穹！以色列第3大城遭火箭彈襲擊　至少10人受傷

以哈戰爭1年「關鍵回顧」！加薩煉獄逾4萬死　中東烽火燒不停

槍聲空襲血腥屠殺！以哈戰爭開打1年　平民橫死街頭畫面震驚全球

以色列連夜猛攻加薩、黎巴嫩！　至少46人死亡

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

遭控「婚內出軌」Dcard大書認離婚　「對前妻造成傷害」宣布離開團隊！

稱「哈瑪斯捲土重來」！以軍再轟加薩北部　圍困難民營

浴火英雄「餐費僅75元」！　南韓消防員窮到連超商便當也買不起

颶風海倫剛走密爾頓將至　美佛州準備「7年來最大規模疏散」

日本變窮了？上班族平均餐費「低於新台幣100」　為省錢乾脆不吃

以防長警告伊朗　傷害以色列下場「就像加薩、黎巴嫩」

美國總統「選舉人制度」5大重點一次看懂！　誰先拿270票就當選

真主黨首度攻破鐵穹！以色列第3大城遭火箭彈襲擊　至少10人受傷

以哈戰爭1年「關鍵回顧」！加薩煉獄逾4萬死　中東烽火燒不停

槍聲空襲血腥屠殺！以哈戰爭開打1年　平民橫死街頭畫面震驚全球

以色列連夜猛攻加薩、黎巴嫩！　至少46人死亡

iPhone 17利多不漲　聯詠反跌3%

萬華盲翁遭「砍刺280刀」頭骨碎裂慘死　狠房客被起訴

4+1招破解新信用管制　解決「自備款不足」隱藏方法曝

多圖／賴清德提前在官邸車道口等蔡英文　主動俯身幫開門

郭彥均全家抱著一起哭！認與家人吵架…「什麼都要我」陷情緒魔鬼

台南永康區鹽洲抽水站啟用　黃偉哲讓鹽行、鹽洲地區防洪效能再升級

搭高鐵奶茶灑到小男孩！母子倆「反應超暖」　她大讚：我好敬佩

幕後／國安官員：中俄結盟強化！至少11次協同作戰　奧援軍工設備

柯文哲餐會上大談「花名冊」？　顧立雄否認在場

小資族勇敢衝！台股高息ETF最愛00919　超車台積電、鴻海

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

清邁大象被洪水沖走　象夫輕撫屍體痛哭

只吃薯條、洋芋片！12歲少女竟吃出罕病「慘失明」

全機播出色色片　乘客崩潰：關不掉

英消防員拍遺體照傳好友笑「有肥屍」...下場慘了

真主黨爆炸案　華郵：台灣金阿波羅真不知情

車禍後腦骨缺損！男露半顆腦街上趴趴走

祖克柏身家破6.6兆　登全球第2富豪

花1600挖到寶！　他找到藝術家真跡價值475萬

伊朗：6日深夜至翌日清晨取消部分航班

搞砸毒梟任務！15歲少年遭捅50刀活活燒死

清純馬尾妹M字蹲露下體！畫面外流

以色列連夜猛攻加薩、黎巴嫩　至少46人死亡

男賭場才贏6萬元　隔天又刮中3億元大獎

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

赤鬼伯伯回應女網友抱怨男友「看她直播打手槍」

台東男遭撞輾過「屍塊散百公尺」！　驚見女性衣物案情大轉彎

柯文哲手機破解？鍾小平爆「內容鹹濕」

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」一見女兒哭了

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面