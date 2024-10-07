排4小時買LABUBU　店家突報警「拉下鐵門」暫停營業！全場傻眼

▲「泡泡瑪特公仔」掀起旋風。（圖／記者任以芳攝）



記者施怡妏／綜合報導

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（POP MART）掀起盲盒風潮，席捲全球市場，有網友表示，排了4小時為了買LABUBU商品，再3組就可以進店了，結果店家突然拉下鐵門，宣布今日暫停營業，甚至還有警察到現場關心。對此，有網友指出，因為黃牛排隊，加上店家有貨卻沒放出來，而引起爭議。

有網友在Threads發文，昨（6）日到西門的POP MART店排隊，排了4小時，眼看再3組就可以進店了，店家卻突然拉下鐵門，宣布暫停營業，現在還有2名員警，「第一次遇到，太衰了吧，有夠荒謬」。原PO補充，「聽說當天是發售LABUBU 2.0坐姿款，別家店聽到的，西門店是沒放貨出來」。

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貼文底下有網友指出，「因為黃牛排最前面，用一人換一人的方式排隊，被店家抓包發現！果斷不賣了，黃牛在二樓嗆所有人『爽了吧，都不用買了』之類的話語」、「因為有代排的，要在開店前1換1，被抓包，早來的粉絲就炸了，每個人都是花時間、精力排隊，憑什麼黃牛可以這樣？」

在現場的網友表示，「我8點就到了，就因為兩個黃牛吵架，把一般人放在那邊蝦等，這種處理方式真的堪憂啊，全台都有補，西門怎可能沒有，不賣是怎樣啊」、「乖乖6、7點來排隊的人，跟想臨時亂換人的黃牛吵」、「是西門有進貨，可是是TTF（台北國際玩具創作大展）的貨，沒有要賣，黃牛說為什麼你們有貨不賣吵起來的」、「早起去排，後續處理是蓋章，然後限定平日下午1點免排入場」。

有人解釋，「代排跟插隊是官方自己不允許的，一換一就是黃牛花200元請一位阿嬤7點開始排隊，他自己睡10點50才來，再跟阿嬤換，這樣叫合理嗎？這不是代排不然是什麼？還有放椅子人2小時沒出現，出現後問他們去哪，說去買早餐」。

有網友無奈嘆，「真心覺得要規定會員才能買，之前排情人節限量也是，動線沒有規劃好，到最後大家都白排了5小時，再上新聞說是民眾不秩序的問題，但真的在現場的人都知道，不是那樣」。

據了解，「LABUBU」是由出生於香港的比利時籍藝術家龍家升（Kasing Lung），以北歐神話為靈感所創作的《精靈天團》的角色之一，特徵在於其尖尖的耳朵、頑皮的微笑和鋒利的牙齒，韓國女子團體BLACKPINK的成員Lisa，就是LABUBU的忠實粉絲。

▼讓Lisa瘋狂著迷的「LABUBU」。（圖／翻攝自Lisa IG）

