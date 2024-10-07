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只吃薯條、洋芋片！12歲少女超挑食　竟吃出罕病「慘失明」

英國一名現年16歲少女貝拉在12歲時突然失明，被發現是從小極度挑食特愛吃薯條和洋芋片，竟出現在開發中國家常見的飲食失調症引發的症狀。（示意圖／pexels）

▲少女嚴重挑食，導致缺乏維生素A而失明。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

英國有一名16歲少女貝拉（Bella）小時候被診斷患有自閉症，她的父母親因此讓她吃喜歡的東西，她從4歲起極度挑食，幾乎只吃薯條和洋芋片，不碰蔬果；怎料，貝拉12歲時某天突無生命跡象的倒臥家中，緊急送醫後雖救回一命，但卻被診斷出失明，醫師發現她嚴重缺乏維生素A才會導失明，且這情況通常容易發生在開發中國家。

綜合外媒報導，英國一名公共關係專家山姆（Sam）和先生戴夫（Dave）育有一名女兒貝拉，貝拉在幼兒時期患有自閉症又不愛說話，他們注意到貝拉從4歲起特別愛吃薯條和洋芋片，不喜歡吃蔬菜水果或其他食物；當時貝拉的家庭醫師得知後，認為貝拉體重都很正常，沒有太大問題。

在貝拉嚴重偏食的情形維持了8年，貝拉12歲那年生活中開始出現奇怪症狀，她無論在家中或出門都容易撞到東西，甚至在某一天山姆發現貝拉倒臥在家中，「我走進去叫醒貝拉，她完全沒反應，嚴格來說是沒有生命跡象」。山姆和戴夫火速將貝拉送醫急救，雖然撿回一條命，醫師卻告訴他們貝拉失去視力。

據醫師指出，貝拉嚴重缺乏維生素A，她體內的維生素A和第三世界國家的人差不多；山姆和戴夫也和醫師講述貝拉只吃薯條和洋芋片，一直以來她體重都正常就以為她身體健康，沒想到她已經生病了。對此醫師推斷貝拉患有罕見又具有危險性的「迴避／限制性食物攝取失調症」（簡稱ARFID），是一種飲食失調症。

目前16歲的貝拉由母親山姆照顧，她和戴夫對女兒感到愧疚，「如果從一開始我們就認真對待她挑食的問題，或許她就不會失明」。除此之外，他們也建議自閉症相關團體，有明顯挑食問題的自閉症兒童，應該接受全面性的營養檢測。

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