英消防員執勤車禍救助！拍遺體照傳好友笑「有肥屍」...下場慘了

▲當日死亡的男子，是第一天前往新工作上班地點的38歲工人。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

英國一名消防員在執行勤務時，救出了因兩車相撞身亡而受困車中的死者後，竟拿起手機拍照並傳給朋友們，還嘲諷「他死了哈哈哈」、「肥屍」，更貼出大笑、笑臉的表情符號。後來，收到照片的其中一位朋友去世後，其手機被警方查看時，才發現了消防員的犯行。

根據《BBC》等外媒報導，事件發生於去（2023）年3月，斯塔福郡（Staffordshire）希姆利（Himley）有一起兩車相撞的事故，34歲的消防員漢塞爾（Cameron Hancel）則接獲派遣前往處理死亡車禍。漢塞爾將受困民眾從車中拉出後，雖然立即進行了心肺復甦，對方還是不幸身亡。

漢塞爾按照程序拿起手機拍攝現場畫面、屍體狀況後，卻將相關照片傳到WhatsApp，表示「今天早上有一個人在車禍中死了，想看嗎？」「傳給你肥屍照片之前應該要徵得你同意」、「他死了哈哈哈」等訊息，還不斷強調屍體相當「沉重」，並發送大笑、笑臉等表情符號。

收到照片的朋友曾告訴漢塞爾，不應該分享這類的照片，漢塞爾卻囂張回應：「我想做什麼就做什麼」、「沒有人知道我在分享它們」，更加上不少髒話。後來，漢塞爾其中一名朋友逝世後，當警方檢查其手機時，才意外發現漢塞爾曾經的所作所為。

在事件調查過程中，漢塞爾首先聲稱這是其他消防員的惡作劇，接著才承認他確實分享了這些訊息，卻稱該行為只是想緩解工作中的負面情緒，以及看見屍體的創傷、壓力。據悉，漢塞爾去年7月遭逮捕後，便被消防局開除，此前他有3年的消防員經驗。

近日法官作出判決，認為漢塞爾的行為明顯背叛了人們對於他作為公務員的信任，「作為一名消防員，他的職責是保護公眾，而不是利用悲慘的生命損失」，而他也帶給死者家屬更多痛苦。最後，法院判處漢塞爾20個月有期徒刑。

▲消防員應該是受人尊敬的職業，但漢塞爾在執勤時輕浮的態度讓他面對刑責。（示意圖／Pexels）

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