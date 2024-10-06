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大陸 大陸焦點 特派現場

長假遊客狂餵麵包！陸網紅鯉魚疑遭「撐死」

▲▼長假遊客狂餵食！陸網紅鯉魚疑遭「撐死」。（圖／翻攝海報新聞）

▲景區保全警告遊客不要再餵食。（圖／翻攝海報新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「十一」長假期間各大景區人潮大爆滿，傳出有景區的觀賞鯉魚遭到遊客過度餵食，活活「撐死」。景區也派出保全，提著一條已明顯死亡的大鯉魚，在池邊警告遊客不要再餵食。

根據《海報新聞》報導，10月4日，多名大陸網友發文指出，山東濟南景區趵突泉的網紅鯉魚「豬鯉」因被遊客過度餵食撐死。

據了解，該條鯉魚體型圓滾滾的，就像一頭小豬一樣，因此受到許多遊客喜愛，也獲得了「豬鯉」的外號。

▼景區的網紅鯉魚「豬鯉」。（圖／翻攝海報新聞）

▲▼長假遊客狂餵食！陸網紅鯉魚疑遭「撐死」。（圖／翻攝海報新聞）

從網友上傳的影片中可以看見，景區的保安提著一條死亡的鯉魚，在池塘邊警告遊客不要再餵食，並強調鯉魚是被餵到撐死的。

景區的工作人員表示，鯉魚到底是不是被撐死的，他們不敢100%肯定，因為是偶發事件，但長假客流量確實非常大，遊客來投餵的數量與頻率比平常大幅增加，然後就發生鯉魚死亡的事情，確實有這個可能性。

工作人員強調，景區沒有販賣魚飼料，但遊客出門遊玩，很多都帶了餅乾、麵包等食物，看見鯉魚就想餵一餵，但這些食物會導致鯉魚消化不良，再加上吃不完的食物在水中腐敗、變質，破壞水質，也會影響魚的生存環境。

有遊客也直言，過去雖然也有人餵食，但沒有現在這麼猛烈，似乎是因為「豬鯉」走紅之後，遊客的餵食熱情也被提高了，「有很多遊客特別買了食物來餵食，甚至有人直接把整個大饅頭丟進水裡的。」

事實上，大陸許多景區都已明令禁止餵食，有些更設立了嚴厲的懲罰措施，例如四川成都的大貓熊繁育基地，今年6月就有多名遊客因為朝著貓熊投餵棒棒糖、麵包、雞蛋等食物，被永久禁止入園。

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