　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」　驚呆4萬人！前員工說話了

▲▼ 鼎泰豐董事長楊紀華。（圖／miss0109888授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO吃飯，遇到董事長幫抽號碼牌。（圖／miss0109888授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

鼎泰豐用餐時間總是座無虛席，一名女網友透露，颱風天去信義區A4分店用餐，發現幫抽號碼牌的服務生特別不一樣，事後才知道竟是董事長本尊，讓原PO驚呼「解鎖一個成就了！」文章曝光後，許多網友都遇過+1，還有前員工分享老闆的私下人為，「離職四年多，真的永遠不會忘記老闆對員工的好！」

一名女網友在Threads表示，颱風天去信義新天地A4吃鼎泰豐時，發現門口櫃台站了一位有年紀的男服務生，照片可見，對方頭光到發亮，戴著黑框眼鏡，眼神則望向遠方，其實這位服務生身份可是大有來頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO解答笑稱，「遇到老闆親自抽號碼欸！我吃這麼多次鼎泰豐，解鎖一個成就了！」

文章曝光後，引來4.4萬人驚呼，「原來他是老闆！昨天也有遇到他」、「常常可以看到他喔！10年前第一次帶小孩去吃有去要合照，相當親民，後來才發現原來在各店都能常遇到呢」、「今天中午板橋大遠百好像也有出現」、「我曾在新光三越南西店碰到過，還親自拿苦瓜排骨湯給我，非常親切」。

不少員工也曝老闆的貼心一面，「我是以前的員工！他是台灣每間店一定每週都有一次去巡店哦」、「前員工+1，第一次去北部支援（當時就是A4店剛要開，我去協助支援），楊先生隨口詢問我穿的鞋子有沒有氣墊，因為那時候只帶了一雙平底的包鞋，我說我只有帶這雙，下一次楊先生就帶我跟另一位外籍組員（當時住在同一間宿舍）一起去東門站那的阿瘦皮鞋，替我們各買了一雙鞋。雖然工作真的很累、很操、壓力很大，但老闆確實對員工非常好，離職四年多，真的永遠不會忘記老闆對員工的好」、「N年前曾經的員工路過，楊先生（他要員工這樣稱呼他）真的很用心，各方面的細節都會看在眼裡，也會盡量記得員工名字，關心大家上班的狀況，只是他在的時候大家都好緊繃」。

上述員工稱呼的楊先生，其實就是鼎泰豐董事長楊紀華，1955年接掌爸爸的生意後，靠著「黃金18摺」小籠包紅遍全球，包含美國、中國、新加坡、泰國、韓國、馬來西亞、印尼、美國、澳洲、英國等14國都有據點。

媒體人吳佳晉也嘆道，就像台積電靠領先技術，傲視全球，把三星遠遠拋在腦後，鼎泰豐的成功秘訣，來自於對食材、服務、流程管理的高標準化要求，如果說一家餐廳好吃，靠著是食物，這叫硬道理，若想要再更上一層樓，可得靠軟實力，而鼎泰豐的軟實力就是「人才」。

本文獲原PO授權

由 @miss0109888 發佈
在 Threads 查看
ET快訊
快訊／雨區擴大「6縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地
快訊／陽金公路慘變黃河！　多輛車拋錨
快訊／溪水暴漲淹上來了！台2線封閉
快訊／鳳小岳開露營車突竄火燃燒！
快訊／暴雨狂下！擋土牆崩落「1人遭夾」搶救中
快訊／張育成婉謝12強中華隊邀請
高雄最美天使　哭喊「我要救貓」畫面曝
快訊／雨彈升級「4縣市豪大雨特報」　3地紅色警戒
日本男神結婚了！　妻子是星二代女星…同時宣布懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨區擴大「6縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地國家警報響

不再迷失在愛情中！「對的人」必須具備5大條件

75條台灣好行半價或免費　10月起上傳合照可抽萬元旅遊金

快訊／雨彈升級「4縣市豪大雨特報」　3地紅色警戒

上周交通事故奪29人命　死亡最多縣市出爐

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」　驚呆4萬人！前員工說話了

快訊／張友驊跌倒進加護「已裝葉克膜」　低溫療法護腦情況不樂觀

山陀兒「吹走屋頂」抬頭就見天空！　苦主+1：要花大錢修理了

諾羅大爆發！5歲男童高燒「1夜吐8次」住院　隔天全家都中

8旬翁雙乳腫大下垂！醫籲女乳症盡早治療　內視鏡手術無傷口

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

快訊／雨區擴大「6縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地國家警報響

不再迷失在愛情中！「對的人」必須具備5大條件

75條台灣好行半價或免費　10月起上傳合照可抽萬元旅遊金

快訊／雨彈升級「4縣市豪大雨特報」　3地紅色警戒

上周交通事故奪29人命　死亡最多縣市出爐

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」　驚呆4萬人！前員工說話了

快訊／張友驊跌倒進加護「已裝葉克膜」　低溫療法護腦情況不樂觀

山陀兒「吹走屋頂」抬頭就見天空！　苦主+1：要花大錢修理了

諾羅大爆發！5歲男童高燒「1夜吐8次」住院　隔天全家都中

8旬翁雙乳腫大下垂！醫籲女乳症盡早治療　內視鏡手術無傷口

山陀兒颳17級強風！中油大林廠「燃燒塔被吹倒」　驚人畫面曝光

膳魔師快閃西門紅樓推限定款　用貼紙打造個人風格

鳳小岳驚遇火燒車意外回應了！　「開一半整台燒起來」事發經過曝光

短今被曾國城誇撞臉高勝美！　曬對比照羞問：像嗎？

快訊／雨區擴大「6縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地國家警報響

天籟酒店旁慘變黃河！女駕駛淪「卡車」　警消推車搶救畫面曝

The Standard酒店插旗新加坡！走路就到植物園、烏節路　亮點速覽

八點檔男星高雄老家遭颱風摧殘　「屋頂不見了」名醫父招牌破大洞

醫院大火死者解剖結果曝光！呼吸道根部發現碳灰　死亡人數下修8人

不再迷失在愛情中！「對的人」必須具備5大條件

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

山陀兒減弱　氣象署解除海陸颱風警報

快訊／張友驊跌倒進加護「已裝葉克膜」

桃園「無良屠宰場」直擊！　活牛插管灌水畫面曝光

颱風預報不準？黃暐瀚：不能怪氣象署

LIVE／輕颱山陀兒持續變瘦！暴風圈罩住半個台灣

「牛灌水」業者公認有報應！　屠夫員工都逃不掉

更多熱門

相關新聞

漢翔董座胡開宏五楊高架遇車禍　駕駛慘斷腿

漢翔董座胡開宏五楊高架遇車禍　駕駛慘斷腿

漢翔董事長胡開宏昨(9/30)晚間前往台北君悅酒店簽署無人機備忘錄，沒想到回程行經國道1號五楊高架橋時遇到車禍，胡開宏的駕駛、33歲王男下車要放警告標誌時，遭到後方自小客車追撞，結果右小腿當場斷裂，警消到場處理後立即送醫治療，胡開宏也徹夜未眠在醫院陪伴。

快訊／王燕軍「業務繁忙」　辭任松崗董事長

快訊／王燕軍「業務繁忙」　辭任松崗董事長

中華電信董事長郭水義卸任

中華電信董事長郭水義卸任

曾國正回任台船環海董座　兼具海工造船及離岸風電產業知能

曾國正回任台船環海董座　兼具海工造船及離岸風電產業知能

快訊／政院南部中心前執行長洪村銘　將接好好國際物流董事長

快訊／政院南部中心前執行長洪村銘　將接好好國際物流董事長

關鍵字：

鼎泰豐董事長楊紀華

讀者迴響

熱門新聞

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

4屁孩颱風天惡搞！　籃球丟10m高橋墩

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

柯以柔迎45歲合照男友　曝生日驚喜：是一直想要的

颱風假KTV嗨唱「同時染雙響砲」！醫傻了：一早就來4個

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面