颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」　驚呆4萬人！前員工說話了

▲原PO吃飯，遇到董事長幫抽號碼牌。（圖／miss0109888授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

鼎泰豐用餐時間總是座無虛席，一名女網友透露，颱風天去信義區A4分店用餐，發現幫抽號碼牌的服務生特別不一樣，事後才知道竟是董事長本尊，讓原PO驚呼「解鎖一個成就了！」文章曝光後，許多網友都遇過+1，還有前員工分享老闆的私下人為，「離職四年多，真的永遠不會忘記老闆對員工的好！」

一名女網友在Threads表示，颱風天去信義新天地A4吃鼎泰豐時，發現門口櫃台站了一位有年紀的男服務生，照片可見，對方頭光到發亮，戴著黑框眼鏡，眼神則望向遠方，其實這位服務生身份可是大有來頭。

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原PO解答笑稱，「遇到老闆親自抽號碼欸！我吃這麼多次鼎泰豐，解鎖一個成就了！」

文章曝光後，引來4.4萬人驚呼，「原來他是老闆！昨天也有遇到他」、「常常可以看到他喔！10年前第一次帶小孩去吃有去要合照，相當親民，後來才發現原來在各店都能常遇到呢」、「今天中午板橋大遠百好像也有出現」、「我曾在新光三越南西店碰到過，還親自拿苦瓜排骨湯給我，非常親切」。

不少員工也曝老闆的貼心一面，「我是以前的員工！他是台灣每間店一定每週都有一次去巡店哦」、「前員工+1，第一次去北部支援（當時就是A4店剛要開，我去協助支援），楊先生隨口詢問我穿的鞋子有沒有氣墊，因為那時候只帶了一雙平底的包鞋，我說我只有帶這雙，下一次楊先生就帶我跟另一位外籍組員（當時住在同一間宿舍）一起去東門站那的阿瘦皮鞋，替我們各買了一雙鞋。雖然工作真的很累、很操、壓力很大，但老闆確實對員工非常好，離職四年多，真的永遠不會忘記老闆對員工的好」、「N年前曾經的員工路過，楊先生（他要員工這樣稱呼他）真的很用心，各方面的細節都會看在眼裡，也會盡量記得員工名字，關心大家上班的狀況，只是他在的時候大家都好緊繃」。

上述員工稱呼的楊先生，其實就是鼎泰豐董事長楊紀華，1955年接掌爸爸的生意後，靠著「黃金18摺」小籠包紅遍全球，包含美國、中國、新加坡、泰國、韓國、馬來西亞、印尼、美國、澳洲、英國等14國都有據點。

媒體人吳佳晉也嘆道，就像台積電靠領先技術，傲視全球，把三星遠遠拋在腦後，鼎泰豐的成功秘訣，來自於對食材、服務、流程管理的高標準化要求，如果說一家餐廳好吃，靠著是食物，這叫硬道理，若想要再更上一層樓，可得靠軟實力，而鼎泰豐的軟實力就是「人才」。

本文獲原PO授權