LIVE／山陀兒登陸小港「風雨轟炸高雄」　氣象署最新說明

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山陀兒颱風中午12時40分已經在高雄小港登陸，隨後沿著西半部北上，因受到地形破壞，最快今晚至明晨，減弱為熱帶性低氣壓，但南部仍要慎防強風大雨，北台灣雨勢持續到明天。氣象署將於14時40分說明颱風最新動態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

氣象署觀測，山陀兒13時的中心位置在高雄的西北西方約 10 公里之處，以每小時8轉4公里的緩慢速度向北北東轉北進行，近中心最大風速每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風，瞬間最大陣風每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風。

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▲山陀兒登陸。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，颱風暴風圈已進入台中以南、南投、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅。另外，颱風中心在12時40分左右於高雄小港附近登陸，隨後沿著西半部北上，因受到地形破壞，最快今晚至明晨，減弱為熱帶性低氣壓，但南部仍要慎防強風大雨，北台灣雨勢持續到明天。

氣象署下午1時公布最新風雨預測，明（4日）上午至6時，連江縣、澎湖縣2縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，基隆市、台北市山區、新北市山區等10縣也達停班停課標準，總計12縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

