花裙妹颱風天騎車被吹倒　暖男駕駛1善舉被讚爆：好人一生平安

▲ 山陀兒颱風來勢洶洶，有女騎士行經淡水區新市三路二段義山路二段路口被風吹倒。（圖／翻攝自我是新莊人許明偉）

圖文／CTWANT

山陀兒颱風為全台各地帶來狂風暴雨，雖然北部雨勢不大，但風勢卻不容小覷！有汽車駕駛於1日上午行經新北市淡水區，在一個路口發現前方一名穿著碎花短裙的女騎士，不敵強風被吹倒在路口；駕駛隨即下車替對方把機車扶起並牽到路邊，善舉被網友狂讚「好人一生平安」。

臉書粉絲專頁「我是新莊人許明偉」近日分享許多山陀兒颱風資訊，其中有一段行車紀錄器影像，地點在新北市淡水區新市三路二段義山路二段路口，時間是1日上午8時左右，汽車駕駛前方有一名穿著碎花短裙的女騎士，在路口左轉後被強風吹倒在地，女騎士起身後仍被強風吹到站不穩。

▲ 後方汽車駕駛見花裙妹被風吹倒，下車替對方把機車扶起並牽到路邊。（圖／翻攝自我是新莊人許明偉）

沒幾秒後，汽車駕駛見狀就立即下車幫忙，先幫女騎士把機車扶起，並陪著女騎士把機車牽至路邊。過程中從路樹就能看出猛烈風勢，路上車輛雖然不多，但有網友忍不住感嘆，「颱風天還是別出門比較好，如果遇上車多倒在路口，很危險的」。

不過大多數人都稱讚汽車駕駛的善舉，「很棒，好人一生平安順利」、「見義勇為」、「暖男一生平安」、「心疼那個美腿妹子」。雖然部分網友不明白颱風天為何還要出門，但內行網友解釋，「政府宣布停班停課，颱風天有些人還是要上班的」。

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