驚險畫面曝！高雄商辦玻璃7樓急墜1樓　目擊者嚇：差點就中了

記者賴文萱／高雄報導

中颱山陀兒持續逼近台灣，目前以「小跑步」速度北上，高雄風雨越晚越明顯。高雄新興區六合二路就有一棟商辦大樓的7樓玻璃疑遭吹落，從高空急墜地面，滿地全是碎玻璃，目擊者直呼「差一點點前面就中了」，驚險畫面也跟著曝光。

▲畫面曝光！高雄大樓玻璃「7樓急墜1樓」。（圖／Threads/xooxx.03_18授權提供）

新興分局中山所今日下午16時許獲報，在新興區六合二路有一起玻璃疑遭吹落案件，員警立即前往管制人車。初步了解，玻璃疑似從一旁商辦大樓的7樓被吹落，直接掉落在地，所幸當時無人受傷或造成其餘財損。

▲高雄大樓玻璃被強風吹落，地面滿是碎玻璃。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方後續通知環保人員將路面碎玻璃清除。（圖／記者賴文萱翻攝）

有網友當時剛好行經該處，事後在網路曝光行車記錄器畫面，只見一大塊玻璃突然從天而降，從高處急墜地面，之後玻璃碎滿地，畫面相當驚險。他發文呼籲，「高雄六合夜市大樓玻璃掉下來，颱風天大家出外要小心」，其他網友看了畫面直呼「好可怕」、「好危險，還好沒砸到人」，原PO則回應「真的，差一點點前面就中了」、「突然飛下來還以為看錯」。

▲▼高雄大樓玻璃「7樓急墜1樓」，目擊者嚇：差一點就中了。（圖／Threads/xooxx.03_18授權提供）

警方後續通知環保人員將路面碎玻璃清除，目前路段已恢復正常通行，另也通知該棟商辦管委會進行後續處理。