暗諷川普太老？　賀錦麗陣營新廣告：他心跳一停「換范斯當總統」

▲ 賀錦麗陣營競選廣告狙擊川普年紀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）陣營1日在副總統電視辯論會前釋出新的競選廣告，暗示共和黨總統候選人川普年事已高，一旦「心跳一停」，極端且威脅國家民主的副手范斯（JD Vance）就會代替他登上大位。

根據NBC，兩黨副總統候選人華茲（Tim Walz）和范斯舉行辯論的幾小時前，賀錦麗陣營釋出這支約50秒的廣告，抨擊范斯是極端分子，對美國民主構成威脅。

廣告指出，若川普贏得大選，范斯距離總統大位「只剩一次心跳的距離」（A Heartbeat Away），暗批川普年事已高，一旦沒了心跳，范斯就會登上總統寶座。這也是賀錦麗獲民主黨提名以來，首次在付費媒體廣告上拿川普年齡做文章。

高齡81歲的總統拜登退選以前，年齡曾是這場選戰關鍵議題，而川普今年也已78歲。這則廣告結尾便是川普在一場造勢活動上口齒不清的片段，當時《福斯新聞》主播則稱他「狀態不佳」。

廣告還穿插范斯過去的發言，包括2022年競選參議員時曾稱，「我當然希望墮胎在全國列為非法」，以及「行使權力時我們真的需要冷酷無情」。影片最後以旁白說道，范斯不只是古怪或危險而已，「他可能距離白宮橢圓形辦公室只有一次心跳的距離」。